De esta forma, Junaeb suma cuatro centros de atención odontológica escolar en la Región de Aysén, los que atienden a estudiantes de 14 establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados.

Coyhaique.- Está a casi 200 kilómetros de Coyhaique, siguiendo la carretera austral por cerca de tres horas. Puerto Cisnes, la pequeña localidad costera de la Región de Aysén, fue el lugar escogido por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para habilitar un nuevo módulo dental.

Y este jueves 26 de noviembre, con la presencia del director nacional de la institución, Fernando Peña, se inauguraron oficialmente las atenciones en el módulo que está ubicado en la Escuela Guido Gómez. El hito se dio en el marco de la visita de trabajo del director a la región, donde pudo compartir con los primeros beneficiarios de este servicio.

La jornada comenzó con una visita a la cocina y a la bodega de la escuela Guido Gómez, donde la empresa prestadora almacena los insumos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Allí, Peña verificó las condiciones de conservación e inocuidad de los alimentos. Luego compartió un desayuno con estudiantes de prekínder, junto al director regional de Junaeb Aysén, Manuel Vivar, y representantes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la comuna. Durante el desayuno, pudo conocer de primera mano cómo los estudiantes reciben los alimentos del programa.

Posteriormente, la autoridad visitó la sala de kínder, donde los alumnos participaron en una charla educativa sobre técnicas de cepillado y cuidado bucal. La actividad buscó promover hábitos de higiene oral desde la primera infancia y conocer qué piensan los niños sobre la importancia de mantener sus dientes sanos.

Luego, Peña recorrió el módulo dental del establecimiento escolar, junto al seremi de Educación de Aysén, Tomás Valenzuela; el director (s) del SLEP, Tomás Torrejón, y la directora del Hospital Dr. Jorge Ibar Bruce de Puerto Cisnes, Patricia Huinca; oportunidad en la que se dio inicio oficial a las atenciones odontológicas del box. El espacio cuenta con un servicio integral que combina prestaciones clínicas, radiografías y urgencias con actividades educativas, promocionales y preventivas.

La construcción del recinto fue posible gracias a un proyecto presentado por la Municipalidad de Cisnes y financiado por la Embajada de Japón en Chile, a través de su Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC). Junaeb, en tanto, asegura su funcionamiento mediante un convenio de colaboración y transferencia de recursos con el Servicio de Salud Aysén.

El director nacional Fernando Peña destacó que “para fortalecer el trabajo de Junaeb en Aysén, definimos las prioridades con nuestro equipo regional y coordinamos su implementación junto a otras instituciones. En Puerto Cisnes, ese trabajo se traduce hoy en un box dental que Junaeb financia a través del Programa de Salud Oral y que funciona gracias a un convenio con el Servicio de Salud regional”.

En tanto, el seremi de Educación de Aysén, Tomás Valenzuela, sostuvo que “la puesta en marcha del box dental de la Escuela Guido Gómez es un paso importante para fortalecer la atención odontológica escolar. Gracias al convenio entre Junaeb y el Servicio de Salud Aysén y al trabajo con la escuela y el Servicio Local de Educación Pública, los estudiantes pueden acceder a estas prestaciones en su propio establecimiento”.

Por su parte, el director de la Escuela Guido Gómez, Aquiles Yuri Maya, señaló que el box dental “constituye un avance importante para el bienestar integral de los estudiantes y también un apoyo para las familias, dadas las condiciones geográficas de Puerto Cisnes. El acceso a las prestaciones de salud es limitado y muchas veces las familias deben viajar fuera de esta localidad para recibir atención médica. Por lo que esta iniciativa facilita de forma significativa el acceso a las atenciones médicas”.

El módulo se integra a la red que Junaeb mantiene en la zona a través de su Programa de Salud Oral. Con la incorporación de Puerto Cisnes, la región ya cuenta con cuatro módulos dentales, que atienden a 14 establecimientos adscritos y suman una cobertura de 1.701 prestaciones al año.