Durante la inauguración de la cuarta versión del encuentro en Coyhaique —que cuenta con financiamiento del Gobierno Regional—, la autoridad destacó el esfuerzo diario de campesinos y productores desde La Junta a Villa O’Higgins para fortalecer la vocación agrícola y ganadera de Aysén.

Coyhaique.- La jornada inaugural de la Expo Ganadera 2026, en el Parque Urbano de la ciudad de Coyhaique, se vistió de tradición campera con el ritmo del chamamé y los versos en contrapunto de un payador de la zona, durante durante la ceremonia de apertura que dio inicio a este tradicional encuentro productivo y cultural de la Región de Aysén.

Esta feria cuenta con un nutrido programa de actividades, que se extenderá desde el viernes al domingo. Para la actual versión de la Expo Ganadera, el Gobierno Regional aportó con una asignación de $300 millones, a través del Programa de Fomento Productivo de la Municipalidad de Coyhaique, entidad que organiza este encuentro.

El gobernador regional, Marcelo Santana, señaló que Aysén debe valorar con orgullo el aporte del mundo rural y la productividad generada en los campos, desde la Junta a Villa O’Higgins. “En cada comuna hay una productora local, hay un campesino, hay un agricultor que todos los días y con mucho esfuerzo saca adelante a su familia. Y este espacio, a través de la visión del municipio de Coyhaique, de reconocer también nuestra vocación rural y nuestra vocación agrícola como región, es muy importante”.

“Esta feria tiene que seguir creciendo, y se va a transformar en los próximos años en la feria agrícola, ganadera, en la expo rural más importante del sur de Chile. A eso vamos a apuntar y creo que, con la visión del municipio, de su Alcalde, de su Consejo Municipal, y el apoyo de nuestro Consejo lo vamos a hacer posible”, añadió Santana.

Entre el programa de actividades de la Expo Ganadera se incluyen las primeras jineteadas internacionales en este recinto, cuya competencia se disputará este sábado y domingo en el campo de doma que se ha habilitado en el lugar. La competencia contará con 130 montas y unos 70 jinetes. Del total de competidores, unos 20 provienen de Argentina.

Para el alcalde de la comuna de Coyhaique, Carlos Gatica, la Expo Ganadera 2026 logró concretarse tras un trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, el Municipio, el Ministerio de Agricultura y sus instituciones asociadas, como como INIA, INDAP, CONAF, entre otras. “Seguimos posicionando nuestra comuna, nuestra región y lo hacemos desde la economía del mundo ganadero y el de la agricultura. Porque el fortalecimiento a la agricultura, el fortalecimiento a la ganadería se hace gracias a la historia y gracias al esfuerzo que hacen día a día nuestros campesinos”, dijo.

“Es el trabajo que hacen los ganaderos, lo que hacen nuestros huasos, los gauchos todos los días, y es lo que estamos nosotros, como municipalidad; y también el Gobierno Regional, es impulsar eso y seguir proyectándolos a nivel nacional”, añadió el alcalde de Coyhaique.

La cuarta versión de la Expo Ganadera entre su programa de actividades también incluye jura de raza de caballos, muestra del trabajo de perros ovejeros, taller de lana, competencia de lanzamientos de fardos, demostraciones de esquila y doma india. A esto se agrega un festival internacional de gastronomía, denominado como mundial del asado, en que también competirán chefs internacionales. La prueba considera la preparación de bacalao, cordero, jabalí, salmón, centolla patagónica y vacuno.

“Para nosotros, como Consejo Regional, es muy importante apoyar esta actividad a través del programa de fomento, que financiamos al municipio. Y hoy día estamos muy contentos porque estamos celebrando el campo de nuestra región. Estamos celebrando a quienes producen, a quienes trabajan, a quienes durante todo el año hacen un gran esfuerzo por producir en las zonas rurales”, sostuvo el consejero regional, Arcadio Soto.