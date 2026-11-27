Esta instancia busca articular un trabajo colaborativo entre el mundo público y privado en pos del bienestar de los cientos de trabajadores que efectúan labores de buceo en el sector acuícola.

Aysén.- Con énfasis en la capacitación y acceso transversal a la información fue la característica principal de esta reunión liderada por la Delegación Presidencial Provincial de Aysén en conjunto a su secretaría técnica, servicios públicos, empresas y gremios.

En la ocasión, fue Salmón Chile quien inició la jornada con una presentación de plan estratégico de buceo el cual espera difundir a todas sus empresas socias como también servir de parámetro para diversas iniciativas de mejora.

De este modo lo planteó Fernando Camiruaga, representante de Salmón Chile en la región, quien consideró importante poder participar en esta instancia y presentar el trabajo que ha hecho el gremio y sus empresas asociadas para generar una tercera versión de los estándares para el buceo, que ha sido un proyecto de muchas jornadas y muchos profesionales para poder conversar, compartir información y definir cuáles son los estándares que se debiesen fijar.

“La presentación que se hizo mostramos esta línea de tiempo, cuáles son los compromisos y lo que estamos iniciando como Salmón Chile es su etapa de socialización. En ese sentido nos hemos comprometido con la mesa y también con las instituciones que pertenecen a este trabajo de poder verlo de forma específica y así poder avanzar de forma rápida para poder disponer de un estándar para la industria que sea común y de esa forma poder colaborar con la salud de los trabajadores que son los principales afectados, los buceos que están dando servicio o trabajando en la industria.”

Y sobre estrategia, la autoridad provincial, Eligio Montecinos Araya destacó lo importante y significativo que es unir lo privado y lo público, pero también destacar que como compromiso de esta instancia es consolidar contenidos mínimos y conceptos para avanzar en un estándar único de operación y capacitación en buceo acuícola.

“Tenemos un plan estratégico. Consiste en un trabajo colaborativo entre el mundo privado y el mundo público, y se trata de darle un bienestar a los buzos de las empresas y los buzos artesanales. Esta instancia será liderada por el delegado provincial y también por la delegada regional”

Uno de los asistentes fue el instructor de buceo con certificación internacional, Freddy Aspee Orellana, consideró gratificante ser invitado y participar de esta ocasión donde considera fundamental capacitación en el buceo, sobre todo en el sector acuícola y expandirla a otras regiones.

“Acá está el fuerte del buceo, en esta zona, entonces yo creo que hacerla llegar, como decían ahí, a Santiago y de ahí hacer un cambio a nivel central con respecto a lo que está trabajando en el Congreso con el tema del reglamento buceo, que es lo que está pendiente, porque la ley ya salió.”

Cabe destacar que este trabajo va a continuar en el mes de diciembre teniendo como objetivos enviar sus consideraciones a la Mesa Nacional, conformar una subcomisión entre Sernapesca, Dirección del Trabajo y Directemar, para organizar y reglamentar fiscalizaciones.