En el marco de la serie de reformas sociales que se están discutiendo en el Congreso, los diputados DC Miguel Ángel Calisto y Joanna Pérez, junto a un grupo transversal de parlamentarios, presentaron un proyecto de ley para permitir la creación de cooperativas de pensiones, sistema que vendría a ser una alternativa a las AFP.

Valparaiso.- El proyecto modifica el Decreto con Fuerza de Ley número 5 de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija de la Ley General de Cooperativas. Según el diputado “nosotros estamos conscientes del grave abuso que cometen las AFP en Chile, y esto ha sido una de las demandas más importantes del movimiento social en todo el país. En estos dos meses, ha quedado reflejado que es fundamental hacer una reforma profunda a este sistema, porque en definitiva nos afecta a todos”.

“Hemos visto que las pensiones actuales son de hambre, que no permiten que los adultos mayores vivan en condiciones dignas. Por eso presentamos este proyecto con parlamentarios de todas las bancadas, que busca reflotar la idea que haya competencia en el sistema. Hoy en día, se atenta en contra del espíritu del modelo neoliberal, que es la competencia. Cuando vemos que hay una sola opción, que son las AFP, la gente no puede elegir donde pone sus fondos”, aseguró.

Calisto agregó que “estamos impulsado esta ley que plantea que existan cooperativas, donde cada uno sea socio de este sistema, de manera que los costos sean menores, que las ganancias se distribuyan entre los socios, por lo tanto, seriamos beneficiarios de las ganancias de las cooperativas, lo que claramente permitiría tener pensiones más justas y dignas”.

AFP Estatal

“También hay que avanzar hacia otro camino, que tiene que ver con tener otro competidor en el sistema de AFP. Estoy convencido que podamos tener una entidad estatal. Hay gente que quizás va a querer seguir cotizando en AFP, pero tiene que haber una alternativa estatal, para aquellos que crean que el Estado es el mejor administrador de los fondos”, indicó.

El legislador señaló que “lo que tenemos que hacer acá para romper el sistema, no eliminarlo, sino crear nuevas alternativas, porque si no, nos quedamos sin sistema de protección social. Esto sería garantizar que la gente tenga más alternativas y pensiones más dignas”.

Finalmente, el diputado afirmó que “también es importante que exista la posibilidad, que en situaciones muy puntuales, las personas puedan sacar sus ahorros previsionales en los casos que haya una deuda hipotecaria, para evitar el embargo de bienes, o también para enfermedades catastróficas o terminales, para poder tener la libertad de disponer de sus recursos”.