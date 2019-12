“Hoy es el momento para sentarse en la mesa y avanzar para la construcción del país que todos queremos”. Así lo aseguró el senador David Sandoval, en su intervención durante el debate en la Cámara Alta que dio luz verde al proceso constituyente, que permitirá el plebiscito de entrada el 26 de abril de 2020.

Valparaiso.- Al respecto, Sandoval aseguró que, en la fecha señalada, el país será convocado a pronunciarse sobre “qué es lo quiere, cómo lo quiere y de qué manera se van a implementar los cambios que se quieran realizar. Esa es la forma democrática de realizar los cambios que han quedado de manifiesto con los reclamos y planteamientos de nuestra propia sociedad”.

De esta manera, señaló el legislador, se avanza en el acuerdo suscrito el pasado 15 de noviembre, tras el llamado que realizó días antes el propio presidente Sebastián Piñera, en relación a un pacto por la Paz y la Nueva Constitución. “Era un minuto donde estábamos insertos en una condición muy compleja; estábamos al borde del abismo. Y aquí hay que destacar el mayoritario respaldo de los partidos (políticos); hubo unos pocos que se restaron, porque sus objetivos no están centrados en la forma de llegar a acuerdos sentados en el diálogo, sino que desde las trincheras o desde las barricadas, un tema que nuestro país ya vivió, que generó tal quiebre y dolor porque fuimos incapaces, en aquel entonces, de sentarse a conversar”, enfatizó.

En ese sentido, el parlamentario dijo que “si no somos capaces de construir los acuerdos, de encontrar puntos de encuentro, seríamos muy irresponsables. Y quienes lo pretenden hacer, tendrán que asumir los costos y la responsabilidad”, considerando las demandas manifestada por la sociedad chilena.

Por lo mismo, recalcó que la suscripción del acuerdo del 15 de noviembre ratifica una voluntad mayoritaria “por tratar de avanzar en el diálogo y de la reconstrucción del alma de los chilenos”, enfatizando que “no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que esto nos lleve a una condición donde nuevamente los adversarios no tengamos la capacidad para el reencuentro”.

Con todo, subrayó que hoy es momento de avanzar en un país inclusivo, con calidad de vida, paz social, “que lleve por delante los grandes objetivos del desarrollo, para asegurar a todos la plena realización”.

Para el senador Sandoval estamos en presencia de un momento histórico. “Tal cual como se ha llevado adelante este proceso, votaremos a favor de esta iniciativa, porque creo que hay que poner al país por sobre cualquier legítima diferencia. Quiero validar que aquel acuerdo del 15 de noviembre, habla de grupos responsables, mientras que los demás tendrán que hacerse cargo, con el peso de la historia, porque con la violencia evidentemente no vamos a construir”.

“Chile, y los ciudadanos, lo que nos pide es diálogo para avanzar en el verdadero futuro y encuentro de los chilenos”, concluyó.