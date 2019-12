Parlamentario hizo este llamado tras reciente rechazo al acuerdo de zonas contiguas, así como también por el trabajo que se realiza en comisión de Pesca de la Cámara Alta, la que ha rechazado indicaciones que hubieran perjudicado actividad en Aysén.

Valparaiso.- “Queremos pescadores artesanales potenciados, con implementación y equipamiento adecuados, con canales de comercialización, entreguémosle las herramientas que necesiten para el transporte de sus productos”. Con estas palabras, el senador David Sandoval se refirió a la importancia de potenciar el sector pesquero artesanal en la región de Aysén.

Y esto, luego de que recientemente el 63% de los pescadores artesanales rechazaran el acuerdo de zonas contiguas, lo cual fue valorado por el parlamentario, dado que “es la opinión de las propias comunidades” y porque a su juicio, “tenemos que avanzar en la regionalización de estos recursos”

En esa línea, Sandoval aseguró que la región “necesita una línea de desarrollo distinta de la pesca artesanal”, siendo fundamental ver la manera en cómo se potencia el trabajo en este ámbito. “La región tiene un grado de desarrollo bastante básico, particularmente por la dotación, implementación, equipamiento, por las capacidades mismas de salir a pescar, ya que Aysén es una región compleja, por lo cual se requiere ver materias de comercialización, de apoyos, de procesamiento regional”, indicó.

“Esto no es como el resto de las zonas, donde un pescador artesanal sale, vuelve a la caleta y tiene a todos los compradores esperándolos casi en los muelles para llevar los productos a los almacenes y supermercados; en la región no tenemos esa misma capacidad”, agregó.

Con todo, para el senador Sandoval se debe pensar en un trabajo más potente, lo cual es una gran tarea que tendrá por delante la Seremía de Economía, así como también el Gobierno Regional de Aysén. “Tenemos que hacer un trabajo bastante distinto a lo hecho hasta ahora”, subrayó.

Comisión de Pesca del Senado

Si bien no es parte integrante de la comisión en la Cámara Alta, el senador David Sandoval ha estado permanentemente asistiendo a las discusiones que en ella se dan, especialmente cuando por estas semanas se tramita la Ley corta de Pesca, en la cual se han presentado algunas indicaciones -finalmente rechazadas- que podrían haber perjudicado la actividad en Aysén. “Hemos estado en la comisión, donde se han analizado algunas materias que eran bastante complejas para la región. Destacar el apoyo de los senadores Keneth Pugh y Carmen Gloria Aravena, porque creo que en definitiva el fantasma sobre la extracción del recurso reineta, quedó absolutamente zanjado. Hay que seguir avanzando y estando alerta. (La ley corta) está recién en trabajo de la comisión, tiene que pasar a la sala del Senado, después volver probablemente a la comisión porque se abrirá un periodo de indicaciones. Nosotros estaremos atentos”, afirmó.

En esa línea, valoró que, en la última sesión de la citada comisión, se haya rechazado la idea de ampliar la zona de las cinco millas de la pesca artesanal, indicación presentada por el senador Alejandro Navarro. “En la región de Aysén, las aguas interiores que están declaradas exclusivamente para la pesca artesanal, involucran una superficie más de 72 mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo, lo que equivale al 79% de la superficie exclusiva en Chile. No entendemos lo que pretendió el senador Navarro con esta indicación. Lo más probable que se pretendía era afectar también la peca industrial, que guste o no es fuente de oportunidades y de trabajo para toda la gente que está en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. Un solo ejemplo: Friosur, donde hay más de 800 trabajadores que depende de esta actividad, como es el caso de la pesca de la reineta, que por lo demás no ha tenido ningún conflicto con la pesca artesanal”, puntualizó.

“Gracias a que hemos estado atentos a esta situación logramos que en la última sesión de comisión de Pesca, se rechazara esta indicación”, agregó.

Por último, el parlamentario insistió: “Queremos una pesca artesanal creciente, con oportunidades y desarrollo”, valorando lo que en esta línea están desarrollando dirigentes como Néstor Miller, en el tema de las zonas de manejo; Marcos Coronado, en Puerto Gala; o José Mayorga, en Puerto Aysén.