El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) hace un llamado a las personas que viajarán fuera del país durante estos días de fiestas de fin de año a declarar en los controles fronterizos todos los productos de origen animal y vegetal que porten al momento de ingresar a Chile.

Aysen.- Cualquier producto agrícola o pecuario que ingrese a país, puede ser portador de plagas o enfermedades ausentes en nuestro territorio y como tal, representa un potencial perjuicio económico, ya que puede llegar a provocar graves consecuencias para la agricultura, los bosques y la ganadería regional y nacional.

La recomendación del encargado regional de Control de Fronteras del SAG, Guillermo Díaz Parada, a las personas que viajan al extranjero es siempre efectuar la Declaración Jurada conjunta Aduana/SAG de todos los productos de origen animal y/o vegetal que porten al ingresar a Chile Esto porque la definición de riesgo sanitario la realizan los inspectores del SAG y son ellos quienes establecen si el producto puede o no ingresar a nuestro país. “Si tiene alguna duda hágala al inspector del SAG antes de entregar su Declaración Jurada, ellos son quienes conocen el riesgo sanitario y pueden establecer si un producto puede o no ingresar a territorio nacional y lo mejor es consultar antes de comprar en el extranjero y no cuando llega a frontera con el producto ya comprado y de ingreso prohibido”, señaló el profesional.

Como normativa, toda persona mayor de 18 años que ingresa a Chile, debe completar la Declaración Jurada Conjunta, en la cual deben declarar que portan productos de origen animal o vegetal. Entre los productos más frecuentes que no pueden ingresar al país se encuentran: cecinas, sándwiches de jamón y/o queso, frutas, miel, artesanía con corteza, carnes cocidas con hueso y vegetales, señalo Diaz.

Mascotas

Si usted viaja con animales domésticos recuerde que se solicitará el Certificado Zoosanitarios de Exportación (CZE) de animales de compañía, este será entregado sólo a las mascotas que se encuentren debidamente inscritas en “Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía”. Este certificado es un documento que emite el SAG y que es requerido en diversos países del mundo para el ingreso de mascotas. No olvide que puede encontrar más información en www.sag.cl.

A contar del 01 de diciembre del 2019 los controles fronterizos atienden en horario de verano, entre 08:00 y 22:00 horas, existiendo presencia SAG en los pasos terrestres de Coyhaique Alto, Complejo Huemules, Puerto Ingeniero Ibáñez, paso Triana y Jeinimeni.