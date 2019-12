Cincuenta y cuatro personas, entre ellos dirigentes sociales y funcionarios públicos, fueron los certificados por la División de Organizaciones Sociales (D.O.S) del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que participaron del curso E-Learning “Herramientas Básicas para el Liderazgo Social”.

Coyhaique.- La ceremonia que se desarrolló en las dependencias del auditorio del servicio de salud, contó con la participación del subdirector nacional de la D.O.S. Alex Romero, y la Seremi de Gobierno, Tatiana Fontecha, quienes presidieron la ceremonia y certificaron al gran número de asistentes.

“Para la D.O.S es un orgullo contar con este tipo de cursos, entregando y fortaleciendo herramientas a nuestros dirigentes sociales y para nuestros funcionarios públicos, entregando un sello social que los convierten en Embajadores, para poder masificar el mensaje y las herramientas para que nuestros actores civiles puedan realizar de mejor manera su trabajo. Es un orgullo contar con 54 nuevos líderes sociales en la región de Aysén; nuestro mandato desde el presidente es estar y acompañar a nuestros vecinos y en eso estamos. ” Indicó Alex Romero, Subdirector de la División de Organizaciones Sociales de la Segegob.

“Estamos súper contentos y orgullosos de poder entregar herramientas como éstas en la región de Aysén. Nuestros dirigentes sociales se merecen esto: se merecen crecer y seguir aportando a nuestra sociedad, y es por eso que a través de nuestra DOS estamos comprometidos para poder acercar este tipo de capacitaciones. El gobierno del Presidentes Sebastián Piñera lo ha dicho fuerte y claro nosotros contamos con los dirigentes sociales y tenemos que seguir saliendo adelante; hoy hay un nuevo Chile y nuestra sociedad civil es fundamental para levantar nuestro país.” Señaló Tatiana Fontecha, Vocera de Gobierno Aysén.

Tal como lo indicó la vocera regional y adecuándose al nuevo marco que el estallido social instauró en la agenda del ejecutivo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, asumió el desafío de impartir el curso E-Learning “Herramientas para el Liderazgo Social” que inscribió a un total de 1300 personas a nivel nacional. De esta forma, los participantes tuvieron el desafío de aprobar tres módulos durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, con un total de tres unidades cada uno y 60 horas de reglamento pedagógico, ya que, cabe destacar que dicho curso fue impartido por docentes y académicos de la Universidad de Chile, siendo reconocida por esta importante institución.

“Este fue un curso interesante y muy enriquecedor, porque hay cosas que uno da por entendido y te das cuenta que eres ignorante en algunas cosas. Fue un curso completo que me entregó todas las herramientas que se utilizan para la comunicación social, como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Yo no pensé que todas estas redes sociales influían en el pensamiento de las personas. Fueron módulos enriquecedores para mí, que no soy una dirigente social, pero si me sirvió para entender muchas cosas de la política y de lo que vivimos actualmente. ” Señaló Carmen Ponce, educadora de Párvulos de la ciudad de Puerto Chacabuco.

Por su parte Marta Soto, dirigente social expresó que aprobó con esfuerzo estos tres módulos, los cuales “fueron acogedores, aprendí mucho. Fue una tremenda oportunidad y estoy agradecida con la División de Organizaciones Sociales porque fue una tremenda experiencia. Fueron tres meses intensos de reflexión que me ha dado una tremenda oportunidad de conocerme a mí misma y las habilidades que poseo”.

Para Finalizar, Bárbara Millar, encargada regional de la D.O.S. señaló que “En nombre del Gobierno del Presidente Piñera, la Ministra Karla Rubilar, nuestro subdirector de la D.O.S, Alex Romero, y por supuesto a nuestra Seremi de Gobierno, Tatiana Fontecha, agradecemos sinceramente a todos los participantes de este curso que aprobaron los módulos correspondientes y que hoy recibieron el sello de Líder Social, porque entendemos que forjando a los representantes de la sociedad civil, reforzamos y blindamos nuestra democracia”.