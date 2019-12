Existen muchas dificultades para quienes buscan convertir en realidad sus sueños, más complejo aun es pasar de la utopía a lo concreto cuando no solo la vida te impone barreras en lo físico, sino que hay terceros que literalmente derrumban lo que tanto costó construir. Pero es justo antes de fin de año que una pobladora de “la perla del lago”, retoma las esperanzas de la casa propia, ya que el Municipio y el Serviu hacen entrega de terreno a la empresa local de Víctor Rojas.

Puerto Guadal.- La beneficiaria con este proyecto habitacional es, María acuña Jara, una vecina de Puerto Guadal que en el año 2015 obtuvo una asignación directa del programa fondo solidario de elección de vivienda del Serviu. El proyecto lo trabajó con una entidad patrocinante particular, los que en un momento no continuaron, y la beneficiaria renunció a ellos.

Es en medio de esta situación es que la vecina de “la perla del lago” recibe una información del todo equivoca en torno a la iniciativa de su vivienda, lo que llevó a demoler el inmueble. Esto transformó su caso en algo urgente de resolver, donde profesionales de la Municipalidad de Chile Chico por instrucciones del Alcalde Ricardo Ibarra, el año 2018 iniciaron un trabajo para responder a esta preocupante necesidad.

“Conocí el caso de esta vecina mientras era Concejal, todos los errores que se cometieron, la falta de operatividad y de conciencia de muchas personas que tratando de ayudar finalmente perjudicaron más a la señora María, quien terminó en una situación lamentable, donde no solamente no tuvo el beneficio de su casa sino que le desarmaron la que tenía. Esto es realmente indigno para cualquier persona, pero asumimos la responsabilidad hace un tiempo de que nosotros podíamos ayudar, se creó la entidad patrocinante y estoy orgulloso de lo que estamos logrando, no solamente porque hemos iniciado la etapa de que la señora María tenga una casa digna, acorde a sus necesidades, pero también porque el equipo que está detrás de esto, son principalmente jóvenes profesionales de la comuna de Chile Chico”, señaló el Alcalde.

En la ceremonia de entrega de terreno estuvo en representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el delegado provincial del Serviu en Capitán Prat, Cristián Borquez.

“Un tremendo orgullo y una tremenda justicia en realidad, porque la señora María venia esperando esto hace ya más de un año con distintas dificultades. Pero más allá de ello, el logro de ahora, tanto por parte del Municipio de Chile Chico y nosotros como Serviu de poder por fin hacer entrega de terreno y esperamos pronto sin tener ninguna complicación que se termine la casa y entregársela de una manera digna, como se merece la señora María”.

La beneficiaria con la construcción de la vivienda en Puerto Guadal, María Acuña Jara, agradeció las gestiones del alcalde Ricardo Ibarra y del Serviu, que colaboraron para llegar a este momento, después de haber esperado tanto.

“Es un día muy especial para mí porque va a haber justicia en todo esto que me ha pasado y que ya vamos a ver un adelanto que va a ser mi casa, que la he esperado por tanto tiempo, por años. Gracias a todas las autoridades, al Acalde, ya que se dispusieron a tomar cartas en el asunto y salir adelante. He tenido que andar de allegada, el Serviu me arrendó una casita, donde he estado más cómoda y tranquila, pero cuanto mejor es tener un hogar propio, donde pueda estar ahí tranquila”.

El Alcalde Ricardo Ibarra, teniendo en cuenta este y otros casos, decide crear la entidad patrocinante municipal en la comuna de Chile Chico el año 2018, departamento que tenía entre sus principales desafíos sacar adelante el proyecto de la señora María Acuña de Puerto Guadal. Lo que felizmente ha iniciado el proceso de construcción mediante la entrega de terreno a la empresa de Víctor Rojas, en coordinación directa con la Egis, el Departamento de Obras Municipales y el Serviu.