Cabe mencionar que la rectificación de sexo y nombre no afecta el número de run, como tampoco la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales de él o la solicitante, ni los provenientes de las relaciones del derecho de familia.

Coyhaique.- Cuatro solicitudes de hora para cambio de sexo registral existen hasta el momento en nuestra región, esto tras la entrada en funcionamiento de la Ley de Identidad de Género, que permite que toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo biológico y nombre registral, pueda solicitar su rectificación en oficinas del Registro Civil habilitadas para este trámite. Cabe mencionar que el pasado 16 de diciembre, el Registro Civil abrió el trámite de reserva de hora para realizar dicho trámite.

Señalar que esta ley entiende la identidad de género, como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma. Eso puede o no corresponder con el sexo y nombre que figura en el acta de inscripción del nacimiento. Ahora el derecho a la identidad de género consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar la rectificación de estos ya sea vía judicial o administrativa, según sea la edad del/la interesado/a y si posee o no vínculo matrimonial vigente. Para ello, no es necesario haberse sometido a un tratamiento médico o a una intervención de la apariencia física.

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Luis Prieto Epuyao se refirió a la entrada en funcionamiento de esta normativa legal señalando “luego de la publicación de la ley se trabajó en sus reglamentos que por una parte norman aspectos operativos en el Registro Civil e Identificación, y por otra regulan las acciones mínimas que deberán contemplar los programas de acompañamiento, en los casos en que sean NNA mayores de 14 y menores de 18 años los solicitantes, quienes podrán acceder a una orientación profesional multidisciplinaria, materializando de esta forma la Ley de Identidad de Género”.

Mientras que el Director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Danilo Carrillo Mona indicó que “en la región se han realizado 4 solicitudes de horas, 3 realizadas en Oficina Coyhaique y 1 en Oficina Puerto Aysén, por lo que todas las personas que requieran este cambio en el Servicio deben ser mayores de edad y no tener vínculo matrimonial vigente, mientras que tras la reserva de hora, la persona deberá asistir a una audiencia especial junto a dos testigos, quienes deben declarar que ésta conoce los efectos jurídicos que implica la rectificación de sexo y nombre de pila, podrá solicitar su cédula de identidad y pasaporte, ahora si se cumple con los requisitos legales, el Registro Civil podrá acoger la petición en un plazo de 45 días y luego él o la solicitante podrá retirar sus nuevos documentos” detalló Carrillo.

En tanto, el vocero de Movilh-Aysén, Ariel Amigo señaló que “estamos muy contentos de que por fin entra en vigencia la ley de Identidad de Género 21.120, que reconoce y da protección al derecho y la identidad de género, fue una lucha de 5 años de tramitación en el Congreso y el año pasado en Diciembre se promulgó y tuvimos que esperar un año más para que entre en vigencia, así que estamos muy contentos, porque es un logro más dentro de los derechos de la población LGTBI y sobre todo para las personas trans, un reconocimiento a su identidad de género”.

Finalmente, indicar que se trata de un trámite sencillo y sin costo. El único importe que se paga es el de los nuevos documentos, es decir cédula de identidad y pasaporte si así lo requiere, ahora la persona interesada debe acudir con su cédula de identidad a cualquiera de las 14 oficinas habilitadas a nivel regional, y solicitar una reserva de hora para una audiencia especial.