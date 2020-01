“El año 2019 estuvo marcado por la urgente necesidad de hacer un cambio profundo en la forma de hacer desarrollo en nuestra región”. Con estas palabras, el senador David Sandoval se refirió al trabajo que viene por delante, considerando las numerosas potencialidades productivas que existen en la región de Aysén”.

Aysen.- Sandoval señaló que no se trata de establecer posiciones antagónicas en este tema, “porque alguien pensó en un minuto que en la región no había que hacer absolutamente nada (…) y algunos quisieran que los 110 mil habitantes nos transformemos en guardaparques”, sino que por el contrario, lo que se busca es desarrollar la región, que los jóvenes puedan realizarse en ella y encuentren una oportunidad de trabajo. “Y allí hay que ponerse de acuerdo”, afirmó.

En esa línea, el parlamentario dijo que durante el año pasado se dieron algunos pasos concretos, entre ellos, la firma del acuerdo entre la industrria salmonera y el Estado, que plantea una nueva forma de desarrollo y de vínculo de dicho sector productivo con las comunidades de la región de Aysén. “No pueden los salmoneros seguir trabajando como estaban hasta ahora, haciéndonos creer que la región no podía procesar, no podían instalar plantas, no podía haber procesos industriales; y siempre hemos destacado la otra cara de la moneda: la empresa Mowi, la cual cuenta con decenas de trabajadores que están haciendo procesamiento de salmón con todas las dificultades que los más grandes dicen que no pueden”, recalcó.

Junto con el tema salmonero, para el legislador hay un sinnumero de temas que se pueden abordar en la región. “Aquí hay que desarrollar las capacidades en función de todo lo que podemos hacer en la región. No me cabe duda que hay gente con vocación ganadera, para la actividad forestal, agricultura, la fruticultura, el turismo, etc. La región tiene todas esas potencialidades y lo que falta, a lo mejor, son los instrumentos”, indicó.

“Lo más dramático es que tenemos tremendas potencialidades y si nos pusiéramos de acuerdo en cómo lo vamos a llevar adelante, ganaríamos mucho tiempo”, agregó.

Con ello, Sandoval subrayó que “todos son coincidentes que podemos hacer tantas cosas”, planteando que “hay que impulsar las cosas que son posibles”.

Y por lo mismo es que considera como indispensable el diálogo, para de esa manera, avanzar en conjunto en los grandes desafíos que existen a nivel regional. “(En) la región, con todo el cúmulo de posibilidades que tiene, deberíamos sentarnos de una vez por todas en la mesa, y poner las fichas donde sea indicado y apoyar a todos quienes tengan esta capacidad de creer en la región y veamos cómo vamos saliendo adelante con estos grandes desafíos”, finalizó diciendo el parlamentario.