Conscientes del problema social que existe por las bajas pensiones que reciben miles de personas en nuestro país, los diputados Miguel Ángel Calisto y Raúl Soto presentaron un documento con una serie de propuestas para rebajar la expectativa de vida para el cálculo de este ingreso, lo que permitiría aumentar el monto que reciben mensualmente los jubilados.

Valparaiso.- La propuesta reemplazaría el mecanismo actual de cálculo de la tasa de interés técnico por la tasa de rentabilidad promedio de los últimos diez años del Fondo E, junto con sustituir la Tabla de Mortalidad actual por una determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas, acercando así la normativa al desarrollo demográfico nacional, especialmente respecto a la evolución de la expectativa de vida y mortalidad.

Plantea además que los mecanismos de cálculo de las tablas de mortalidad y expectativas de vidas señalados sean también aplicables a las empresas privadas de seguros que operen el sistema de Pensión Vitalicia, para proteger y garantizar el interés público en la función que dichas instituciones cumplen. También incluye la creación de un seguro de sobrevida de carácter nacional y solidario, que continúe con el pago de las pensiones en el evento que una persona supere los 85 años de vida, hasta su fallecimiento.

Estos temas fueron recogidos en un documento de cuatro puntos donde se detallan los cambios urgentes que se necesitan en el sistema para permitir aumentar las pensiones, el que fue firmado por parlamentarios de los distintos bloques políticos.

Al respecto, el diputado Soto explicó que el documento, se enmarca en la necesidad de “entregar respuestas concretas a la ciudadanía en las demandas sociales más solicitadas, ya que el actual sistema de pensiones no garantiza a las personas responder a cualquier contingencia relacionada a la vejez, invalidez o pobreza, además del importante avance en el envejecimiento de la población”.

Asimismo, el planteamiento del diputado establece que, “sin perjuicio del cambio de mecanismo para fijar las Tablas de Mortalidad ya mencionado, apoyamos la iniciativa de disminuir su extensión hasta los 85 años. Esto beneficiará directamente a más de medio millón de pensionados bajo retiro programado con un aumento claro y rápido en los montos de sus pensiones”.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “la mejora en las pensiones es una necesidad urgente que tenemos en estos momentos. No es posible que tengamos personas que trabajaron toda su vida y terminen jubilándose con 170 mil pesos, plata que en estos días no alcanza para nada”.

“Tenemos que rebajar la expectativa de vida a 85 años en el cálculo de pensiones que realizan las AFP. Esto permitiría aumentar las pensiones en cerca de 13% los hombres y 17% las mujeres, beneficiando a miles de personas. En el caso de los que viven más que eso, la idea es tener un seguro de sobrevida o de longevidad, que permita pagarle la pensión a las personas que superen los 85 años de vida”, indicó.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que “esperamos que el Gobierno considere nuestras propuestas, las que tienen un apoyo transversal de diputados de las distintas bancadas. Este es un tema muy sensible para todos los chilenos”.