Un complejo escenario económico es el que vive Pedro Quintrileo Cayuman, pequeño contratista y emprender de Melinka, quien durante el año pasado realizó las obras de construcción de las pasarelas peatonales de Puerto Gaviota, lo que contratado por la Ilustre Municipalidad de Cisnes. Las dificultades comenzaron con un hecho bastante grave que habría ocurrido al interior de la casa edilicia de “la perla del litoral”, ya que se habría extraviado la boleta de garantía, exigencia que debe cumplir toda empresa que realiza obras con un ente público.

Cisnes.- A razón de esto, la Municipalidad de Cisnes y siendo el hecho anterior de su entera responsabilidad, habría decidido no cancelar el ultimo estado de pago al emprendedor que realizó los trabajos en Puerto Gaviota. Esto ha derivado en serios inconvenientes de recursos e imposibilidad por parte de Pedro Quintrileo, de cumplir con diversos compromisos, ya que las obras fueron terminadas, pero aun no le cancelan la millonaria suma que le deben desde el Municipio.

“Yo tenía una Pyme dedicada al tema de la construcción, entonces, el año 2018 postule a una licitación pública en el Municipio Puerto Cisnes, la cual me adjudiqué y tiene relación con la construcción de pasarelas peatonales en Puerto Gaviota de la comuna de Cisnes. Yo empecé ese trabajo en el mes de noviembre del año 2018 hasta junio de 2019, que es lo que correspondía según el contrato, yo terminé en la fecha estipulada. Entonces, al terminar el proyecto en su ejecución, ingresé todos los documentos que según el contrato había que entregar en el Municipio de Puerto Cisnes, en este caso era, las liquidaciones de los trabajadores, los finiquitos y una boleta de garantía que corresponde por la correcta ejecución del proyecto”, indicó Pedro Quintrileo.

El contratista, afirmó que en ese momento se iniciaron los problemas, ya que, desde el Municipio reconocen haber perdido uno de los documentos más importantes de este proceso, que es, la boleta de garantía. Situación que desde la misma casa edilicia confirman a Pedro Quintrileo, mediante una constancia interpuesta en Carabineros, lo que da cuenta del extravío del documento bancario. “El Municipio en su actuar me perdió la boleta de garantía que yo entregué y hasta el día de hoy, ellos me están debiendo el ultimo estado de pago por la pérdida de este documento. Con esto hacia mi persona se está haciendo un daño tremendo como contratista, porque yo tengo un problema muy grande con el tema de mis impuestos, con las deudas hacia algunos acreedores. En el mes de noviembre también ellos aceptaron que habían perdido la boleta de garantía, después de cuatro meses, porque ahí lograron hacer un documento en Carabineros que es una constancia, que es lo que se hace cuando se pierde un documento de este tipo. Entonces, ellos ahí reconocieron después de cuatro meses que habían perdido el documento, pero anteriormente a eso, nada, pero aquí nadie se hace responsable”.

Esta preocupante situación, fue puesta en conocimiento de la Contraloría por parte del afectado. “Yo en el mes de noviembre ingresé un reclamo en Contraloría, yo tengo el oficio de resolución en donde le indican claramente al Municipio de Puerto Cisnes, que tiene un lapso de 20 días hábiles para solucionarme este tema, plazo que esta por vencer. Pero, hasta el día de hoy el Municipio y según la información que yo he obtenido, no ha hecho nada. Aquí la Municipalidad de Cisnes perdió la boleta de garantía, que es un documento bancario, donde uno respalda el trabajo realizado”.

Quintrileo Cayuman, aseguró también que en estos momentos el Municipio de Cisnes le adeuda más de 11 millones de pesos, tras finalizar los trabajos en Puerto Gaviota. “A mí me están debiendo según el último estado, poco más de 11 millones. Yo tengo la recepción provisoria de todo, eso ampara por mi parte, la correcta ejecución y finalización del trabajo, del proyecto”.

Es importante mencionar que, desde la Controlaría Regional han instruido a la Municipalidad de Cisnes, agilizar tanto el pago que se adeuda a don Pedro Quintrileo como también la investigación sumaria para esclarecer lo sucedido.

Por último, el pequeño empresario regional hizo un llamado al Municipio de Cisnes y a su Alcalde Francisco Roncagliolo, a responder por la situación ocurrida tras el extravío de la boleta de garantía y la deuda que mantienen luego de la construcción de la pasarela peatonal de Puerto Gaviota, ya que debido a esto se encuentra en serias complicaciones económicos.