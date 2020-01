El pasado 26 de diciembre, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por medio de la Ministra Karla Rubilar, dieron el vamos a la campaña “Yo Te Respeto” que busca concientizar sobre la discriminación y la desigualdad. Bajo este marco se lanzó también la Segunda encuesta sobre discriminación, que tiene como objetivo vislumbran cuanto se ha avanzado en materia de inclusión y cuanto nos falta para erradicar la segregación.

Coyhaique.- En ese contexto la vocera de Gobierno de Aysén, Tatiana Fontecha Bórquez, y la División de Organizaciones Sociales de la Segegob (DOS), las cabeceras provinciales y diversas autoridades se han desplegado para aplicar la encuesta al mayor número de ciudadanos posible, para poder generar una muestra fehaciente de lo que significa la discriminación en nuestra región.

“Tal como nos ha mandatado el Presidente Sebastián Piñera, hemos hecho grandes esfuerzos para desplegarnos a lo ancho y largo de nuestra región, acercando esta encuesta que no busca más que tomar una radiografía objetiva de cuán discriminadores podemos ser los chilenos y en qué aspectos hemos sido discriminados”. Indica Fontecha Bórquez.

De esta forma, tal como lo señala la mandataria, la encuesta consta de un folleto de 15 preguntas cerradas, de carácter anónimo y no vinculante y que sólo tiene como objetivo actualizar la percepción que la ciudadanía tiene sobre la discriminación, y ayudar a concientizar sobre los efectos sociales que esta produce.

“El estudio es de carácter nacional, es voluntario, anónimo y no vinculante, eso sí, solicitamos sólo el rut y un correo electrónico, para efectos de asegurar la calidad del proceso consultivo y no se repita la misma encuesta. Los datos y respuestas son confidenciales y no serán compartidos con nadie”, asegura la mandataria y ratifica que “Esta encuesta sólo busca recabar información fidedigna de la discriminación en nuestra sociedad. En la Primera administración del presidente Piñera se creó el observatorio de la No Discriminación que elaboró la Primera Consulta y que dio grandes indicadores para mejorar las políticas públicas en cuanto a esta materia; hoy buscamos lo mismo, mejorar y lograr ser un país que abrace las diferencias”.

Cabe destacar que la consulta se desarrollará hasta el 31 de enero y que quienes quieran responderla pueden hacerlo vía online en www.yoterespeto.cl, ingresando con su clave única.

“Quiero hacer un especial llamado a la comunidad y nuestros aiseninos, que ingresen a la página de www.yoterespeto.cl y desarrollen la encuesta que no les tomará más de 10 minutos. Lo mismo con los dirigentes sociales o personas que quieran aplicarla con sus amigos o familiares, pueden acercarse a nuestras oficinas en Barroso 623, Coyhaique, y pedirnos la encuesta en papel y entregárnosla cuando la tengan respondida. Lo importante es que todos seamos parte de este proceso que no lleva a mejorar como país y como región, sobre todo en este nuevo contexto en que buscamos una verdadera participación ciudadana”. Finaliza la Vocera.