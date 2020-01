Alcalde Ricardo Ibarra, “la propiedad no era del Municipio, era de Bienes Nacionales y se habían realizado inversiones sin regularizar la propiedad”.

Chile Chico.- Varias han sido las sorpresas con las que se ha encontrado la actual administración municipal de Chile Chico, en torno a terrenos que no han sido regularizados, ni se ha desarrollado la tramitación correspondiente para que sean, como corresponde, propiedad del municipio, es el caso del estadio de Puerto Guadal.

El recinto deportivo está dentro de las prioridades del Alcalde Ricardo Ibarra para ejecutar una iniciativa que permita instalar en un futuro no muy lejano, una cancha de pasto sintético, como se lo merece la comunidad de “la perla del lago”. Pero para avanzar en el proyecto se requería de una concesión, que favorablemente fue aprobada en la última sesión del Consejo Regional.

El Presidente del Core, Sergio González Borquez, destacó esta instancia, donde se otorga una concesión de uso gratuito a la Municipalidad de Chile Chico, con el fin de regularizar la ocupación histórica de la principal cancha de futbol de Puerto Guadal. “Una noticia muy positiva para la comuna de Chile Chico es, la aprobación de la concesión de una hectárea de terreno, que es justamente en el sector de Puerto Guadal donde en la actualidad funciona lo que es una cancha. Todo esto con un propósito muy importante que es, la posterior presentación por parte del Municipio de un proyecto de una cancha de pasto sintético para esa localidad”.

El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra Valdebenito, puso en valor la aprobación del Consejo Regional de Aysén y que ha significado un importante trabajo con la Seremia de Bienes Nacionales. Esto sin dejar de mencionar que es lamentable que en épocas anteriores, se hayan hecho inversiones sin tener la propiedad del terreno.

“Nos dimos cuenta en la mitad del desarrollo del proyecto de cancha de pasto sintético de Puerto Guadal, que la propiedad del terreno no era del Municipio sino que era de Bienes Nacionales. Esto es lamentable porque en realidad durante tantos años incluso se han hecho enormes inversiones en el recinto y no se había regularizado la propiedad del terreno. Finalmente Bienes Nacionales accedió, fue colocado en tabla en el Consejo Regional y fue aprobado, así es que, el terreno ya es nuestro, podemos continuar con el proyecto. Destacar en realidad que esta iniciativa busca satisfacer las necesidades de los deportistas de Puerto Guadal, que tengan un recinto digno y que no sea como ha pasado anteriormente, una gran inversión que no ha tenido los frutos que la comunidad espera”.

El proyecto de cancha de pasto sintético y mejoras al estadio de Puerto Guadal, se encuentra en el área de Secplac de la Municipalidad de Chile Chico, considera un importante avance y ahora con esta concesión otorgada por Bienes Nacionales y aprobada por el Core, permite avanzar en la iniciativa que se espera en un futuro muy próximo comenzar a ejecutar.