Todo un éxito resultó el Taller de Energía denominado “Sistema Mediano de Aysén” organizado por el Consejo Regional y que reunió a más de cien personas representantes del mundo público – privado, con el objetivo de conocer y dialogar sobre tarificación y regulación, energía limpia, y propuestas de descontaminación para la región.

Coyhaique.- La instancia contó con la participación del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas, el Subgerente de Operaciones de la Filial Eléctrica de la Patagonia y Aysén (EPA) Marco Muñoz y el Gerente Zonal de Edelaysén, Leonardo Morán.

El Presidente del CORE, Sergio González, destacó la iniciativa. “Hoy día hemos conversado de tarifas, de regulación, de propuestas que se están planeando dentro de la modificación de la ley de tal manera de ir modificando los sistemas actuales en cuanto al valor. Este es un paso histórico, no se había hecho nunca en la región y como Consejo regional estamos muy grato de que este taller se haya dado de esta forma”.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CNE, José Venegas, valoró la preocupación del CORE en materia energética. “Para nosotros que somos un organismo que está calculando y haciendo un poco la regulación, es súper importante tener un CORE activo y que promueve estas instancias porque eso nos sirve, tomar de primera mano las inquietudes. Sabemos que hay mucho que hacer en la región”.

Respecto a las modificaciones regulatorias la autoridad nacional señaló. “Todas las modificaciones regulatorias que se han hecho en las últimas semanas y que tiene que ver con la ley corta como la ley de estabilización, al menos los sistemas medianos, van a dejarlo estabilizado. De aquí a seis años no cabe esperar aumentos tarifarios de ningún tipo porque la ley de estabilización lo solucionó, incluso se puede prever que viene rebajas importantes siguiendo las rebajas del sistema central. Respecto a los sistemas aislados es más complicado porque no entran caen dentro de estas estabilizaciones y ahí es donde hay que buscar otras soluciones y estamos trabajando en eso”.

En relación a una diversificación de la matriz energética señaló que “yo creo que no está lejos el día en que el 100% de la energía, de la energía eléctrica, sea renovable. Creo que el desafío es ir ahora tras la energía que se usa en calefacción que es lo que más urge, que es el tema de la leña, ahí también estamos trabajando para ver qué soluciones se pueden ofrecer y que se pueda reconvertir eso lo antes posible a una energía más limpia” finalizó el Secretario Ejecutivo de la CNE, José Venegas.

En tanto, Marco Muñoz se refirió a la nueva inversión de EPA, la central hidroeléctrica de pasada San Víctor de 3 MW de capacidad instalada, que estará emplazada en la zona de Mañihuales. “San Víctor empieza a operar en agosto del año 2021. Esperamos seguir creciendo aquí en la región, quedarnos acá y ser un actor relevante en estas conversaciones, participar en las discusiones para hacer que esta región sea más sustentable en el tiempo”.

Finalmente, Leonardo Morán, Gerente Zonal de Edelaysen, señaló que “este taller nos permite mostrar el impulso que estamos colocando como compañía en algo que es tremendamente importante para la región, la contaminación. Hace bastante tiempo venimos desarrollando iniciativas para estimular el consumo en energía eléctrica para calefacción para climatización, pudimos mostrar lo que significa la tarifa de EcoAyre que es un 20% más barata. Pudimos mostrar lo que estamos impulsando de electro movilidad porque creemos que en la medida que el sistema crezca, que haya más consumo, más demanda, el sistema va a ser más eficiente y por lo tanto el costo de la energía en el mediano y largo plazo va a poder bajar”.