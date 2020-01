La semana recién pasada, el fiscal nacional Jorge Abbott, llegó a la región para participar en la cuenta pública 2019 de la Fiscalía Regional, siendo en esta zona el ente persecutor “que ha tenido mejores resultados a lo largo de todo el país”, recalcó.

Coyhaique.- Esta también fue la instancia propicia para abordar diversas materias con la máxima autoridad del Ministerio Publico. Una de las consultas tiene relación con la recarga laboral que tendrían los fiscales y si es necesario trabajar con las policías mayormente especializadas.

“Cuando partió la reforma se suponía que la carga de trabajo de los fiscales iba a ser menor, hoy casi estamos duplicando lo que se tenía proyectado. En el último tiempo hemos tenido un alza de ingreso y este año a lo largo del país hemos tenido también un incremento de causas, eso supone mejorar los procedimientos que tenemos y también en algún minuto, probablemente, solicitar el reforzamiento de nuestra institución. Así lo ha planteado, por ejemplo, el propio director del Instituto de Derechos Humanos, quien ha visto la necesidad de que el Ministerio Publico cuente con mayores recursos, igual que el Servicio Médico Legal. Es una expectativa que tenemos como institución, pero eso significa una modificación legal y sabemos que hay una situación presupuestaria compleja. Nosotros estamos haciendo todo lo que nos corresponde en términos de mejorar y optimizar todos los procesos, con tal de poder dar una respuesta adecuada a la ciudadanía”.

Delitos cometidos durante el estallido social

Respecto al trabajo que ha desarrollado el Ministerio Publico en todo el territorio nacional, para investigar los delitos que se han cometido en el contexto del estallido social que comenzó en el mes de octubre pasado, el fiscal Abbott, señaló.

“Tenemos dos tipos de delitos que se han cometido a raíz de los últimos acontecimientos, uno, son los delitos comunes que se cometen en el contexto de manifestaciones pacíficas, estamos hablando de los saqueos, incendios, que nosotros los perseguimos con fiscales especialistas en delitos violentos. Por otro lado, tenemos los delitos que cometen los agentes del Estado en contra de las personas que están manifestándose, respecto de aquellas personas sobre las cuales se aplica una fuerza desmedida y ahí tenemos fiscales especializados en derechos humanos y estamos trabajando también con la brigada de derechos humanos de la PDI, en los lugares que existe esa brigada. Es nuestra aspiración que pudiera existir en todo el país, para tener el mejor éxito en esas investigaciones y poder hacer los reproches penales que correspondan, cuando se cometen actos tan graves como esos”.

Ley anti saqueos “trae algunos elementos interesantes”

La máxima autoridad del Ministerio Publico en el país, se refirió además, a la bullada y polémica ley anti saqueos, “esta es una ley que ha sido acordada por los órganos con legisladores, en consecuencia, va a ser una ley de la Republica cuando sea publicada y a los fiscales nos corresponde instar por aplicar la ley. Pero, si creo que trae algunos elementos interesantes, o sea, penaliza algunas conductas con penas corporales que hasta ahora solamente se aplicaba alguna multa. También crea un tipo penal que hace que aquellas personas que aprovechándose de la legitima manifestación de los ciudadanos, cometen actos que son gravísimos, como los saqueos, como el tirar elementos contundentes, tengan una penalidad adecuada y eso nos permita perseguir a las personas que tienen esa conducta y lo que hacen es alterar la manifestación pacífica de los ciudadanos, que tienen el derecho a hacerlo y que deslegitima el movimiento social, lo que nos parece particularmente grave”.

“Delitos de cuello y corbata”

Ante el permanente reclamo de la ciudadanía de que el sistema judicial y todos quienes deben asegurar igualdad en justicia para todos, harían diferencias entre personas con más y menos recursos, empresarios, políticos o los conocidos “delitos de cuello y corbata”, el fiscal nacional, manifestó.

“Yo creo que ahí hay una historia que hoy por hoy la estamos superando, tenemos actualmente juicios por prepararse y por venir en contra de parlamentarios, empresarios, es decir, hoy día el Ministerio Publico está instando, porque exista una real igualdad ante la ley. Hemos reclamado, por ejemplo, que el Ministerio Publico no tenga la titularidad penal en materias como lo delitos de colusión, los delitos tributarios, los delitos electorales, de modo tal de que el Ministerio Publico, pueda sin necesidad de la denuncia de la fiscalía nacional económica, del Servicio de Impuestos Internos, del Servel, pueda iniciar investigaciones y pueda instar por el castigo de aquellas personas que cometen delitos particularmente económicos o delitos de fraude al fisco, que son cometidos por personas que tienen posiciones de poder o posiciones económicas, que hacen mucho más reprochable su conducta que la del ciudadano común. En eso estamos empeñados, el Ministerio Publico ha hecho todo lo posible para que la ley sea igual para todos”.

Por último, el fiscal nacional Jorge Abbott, hizo un claro llamado a la ciudadanía, indicando que, “es muy importante que las personas denuncien, porque, si nosotros no tenemos denuncias, no llega a conocimiento nuestro la existencia de hechos delictuales, por lo tanto, no podemos investigarlos. Luego, si hay denuncias y no tenemos la cooperación de las personas que son víctimas o testigos, tampoco podemos llegar a tener éxito en nuestra investigaciones”.