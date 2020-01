Problemas en el sistema de climatización serían el principal escollo a superar.

Cochrane.- Luego de una serie de encuentros sostenidos con el Alcalde de la comuna de Cochrane, Patricio Ulloa, una exposición ante el Consejo Regional de Aysén y un encuentro con la comunidad del Baker, debió desarrollar la Directora del Servicio de Salud Aysén, con el objeto de clarificar el por qué en la demora en el inicio de operaciones del nuevo centro asistencial, que se había proyectado para fines del 2019.

“De manera responsable, por el compromiso que hemos adquirido con las autoridades ministeriales, de la región y con la propia ciudadanía de Cochrane, se hacía indispensable desarrollar estos diálogos aclaradores del estado de situación de esta obra. Lo que se ha presentado, es un problema en el sistema general de climatización y obviamente no podemos poner en funcionamiento un recinto que va a presentar fallas”, señaló Rina Cares.

La autoridad de salud, recalcó que el problema fue detectado en el proceso de recepción provisoria, tras las revisiones de los equipos técnicos que van levantando las observaciones encontradas y que en este caso según autorizan las bases de licitación, se está contando con el apoyo de un consultor experto en flujos de clima, para que la empresa pueda optimizar el aire acondicionado y los extractores de aire, comprando los equipos y haciendo las mejoras de manera acorde a la calidad del proyecto de salud que se está entregando en la zona”, enfatizó la Directora.

Reacciones

Gustavo Márquez, Gobernador de la Provincia Capitán Prat, reaccionó favorablemente a la visita de la directora de salud sosteniendo, “Nos encontramos con la comunidad Cochranina, vecinos, funcionarios del servicio de salud a través del hospital de Cochrane y el agradecimiento enorme a la Directora y el equipo por estar en terreno, contándole a la comunidad desde el lenguaje técnico y también simple, del por qué el retraso de la entrega de esta infraestructura, que tiene que ver con entregar responsablemente a la comunidad, una infraestructura 100% funcional y que sea de largo aliento para que esté al servicio de la comunidad por muchos años y además de eso, no queremos repetir errores de otras administraciones, que inclusive han hecho algunos tipos de puestas en escena para poder inaugurar hospitales que no estaba ni siquiera en regla. Nosotros somos responsables como Gobierno del Presidente Piñera y lo que queremos hacer es que la comunidad de Cochrane, la Provincia Capitán Prat y la zona sur de la región de Aysén, tengan un hospital de calidad”, manifestó el Gobernador Gustavo Márquez.

Nilda Soto, Concejal de la comuna de Cochrane, se refirió a la importancia de la reunión, ante las dudas que la comunidad ha estado teniendo en el último tiempo.

“Me parece una muy buena instancia ya que estábamos esperando desde hace mucho tiempo que vinieran a contarnos; desde la comunidad teníamos muchas inquietudes del por qué el hospital no había sido entregado, porque no estaba funcionando, pero hoy día agradecer a la directora que nos vino a contar cuál era el problema, así es que estamos muy satisfechos con la presentación y ahora ya tenemos claro el inconveniente”, expresó la autoridad comunal.

Finalmente Cares, Directora del SSA, agradeció la buena disposición de los Consejeros Regionales, el Alcalde de la comuna, Patricio Ulloa, el Gobernador Provincial, los trabajadores del hospital y por supuesto la ciudadanía que concurrió al diálogo, desarrollado la noche del viernes 17 de enero, en la Corporación Cultural de Cochrane.