La Senadora de la Región de Aysén, Ximena Ordenes, destacó el proyecto de pensiones que presentó la Oposición este Lunes, elaborado a través de una mesa técnica integrada por las bancadas del PPD, PS, DC, PC, Independientes el FRVS y el Frente Amplio a través de las Comisiones de Trabajo de ambas cámaras, quienes entregaron a la Ministra María José Zaldívar una propuesta que establece dos pilares -uno base y otro contributivo- para llegar en el mediano plazo a una Pensión Básica Universal Garantizada.

Valparaiso.- La propuesta del bloque busca avanzar a un Nuevo Sistema de Seguridad Social que involucre solidaridad, con aportes contributivos definidos y beneficios definidos, que entregue pensiones dignas y mayor seguridad a los ingresos en la vejez e invalidez, superando al actual régimen de capitalización individual de las AFP.

Los pilares del proyecto de pensiones consideran que el pilar solidario deberá ampliarse gradualmente, para llegar en el mediano plazo a una Pensión Básica Universal Garantizada que constituya un piso de protección social para todos, equivalente al menos a la línea de la pobreza. Se establece una cotización adicional de 6% y los beneficios que se otorguen con cargo a ésta, no deberán disminuir los beneficios del pilar solidario.

Entre las características del proyecto, se incluirá un nuevo componente cuyo diseño se funde en los principios de la seguridad social y cuyos beneficios se sumarán al pilar base, debiendo ser administrado por un ente público con criterios de seguridad social, bajo la lógica de un fondo solidario y no sobre la base de cuentas de capitalización individual. Dicho fondo debe financiar transferencias solidarias y acumular colectivamente fondos previsionales.

Además, el alza gradual del aporte previsional de cargo del empleador de 6%, deberá destinarse enteramente a este componente de seguridad social donde los beneficios serán definidos con criterios de solidaridad y de forma de reconocer derechos que registren la historia previsional individual considerando los años cotizados y los salarios.

Asimismo, se considera que siempre un porcentaje de dicho aporte será acumulado, para así mejorar tanto las actuales como las futuras pensiones, priorizando el aumento de pensión de los actuales pensionados, a través de reparto; incluyendo criterios de solidaridad, intergeneracional, intrageneracional y de género; y, estableciendo beneficios que no disminuyan en el tiempo, se cumplan criterios de sostenibilidad y de modo que las futuras generaciones de pensionados, cuyos empleadores habrán contribuido al sistema, vean retribuido dicho aporte, así como también los aumentos de la tasa de cotización que se legislen en el futuro deberán continuar fortaleciendo este componente, para avanzar hacia un sistema con una estructura de cotización equivalente entre trabajadores y empleadores.

En palabras de la senadora Ordenes, “el gran mérito de este proyecto de pensiones que preparamos desde la Oposición está en la transversalidad de las fuerzas políticas que confluyeron en la Mesa Técnica de Unidad, sentando las bases para un Acuerdo Político y Social de Reforma Previsional, que también fue socializado con varias organizaciones sociales como No Más AFP, Fundación SOL y otras”.

“Cuando hablamos de nueva agenda social, hablamos principalmente de cambios estructurales, por ejemplo, al modelo de pensiones en Chile. Esta propuesta de la oposición va en esa dirección, es una buena noticia y un buen paso que esperamos pueda avanzar en su tramitación. El Gobierno debe atender a esta propuesta, y ver la forma de incorporar nuestros planteamientos sobre pensiones en el proyecto que acaban de presentar en paralelo, porque la propuesta de la oposición representa la voz de quienes se han movilizado por este objetivo ya que propone un nuevo sistema de seguridad social”, indicó la senadora Ordenes.