Médicos y odontólogos del hospital de Chile Chico, se han adherido al paro convocado a nivel regional, luego de recorte presupuestario que afectaría al presupuesto de salud, tema que podría en jaque la cantidad de personal que tienen los recintos asistenciales e incluso proyectos tan importantes como el nuevo hospital de “la ciudad del sol”.

Chile Chico.- “Básicamente tuvimos un conflicto en que, todos los colegas que estamos acá generábamos o hacíamos los turnos de residencia, lo que afortunadamente el día viernes se pudo resolver, tomando en cuenta que todos los que estábamos aquí cumplíamos esa función. Lo otro es que, este recorte puede poner en jaque no solamente a algunos funcionarios sino también otros proyectos. Nosotros nos preguntamos sobre el proyecto del hospital nuevo, ¿en que esta?, de lo que no hemos sabido mucho tampoco. Entonces, si es que hay un recorte a nivel de profesionales, este pueda ser cada vez mayor y el recorte también pueda poner en jaque el proyecto u otras prestaciones que se puedan dar a futuro”, indicó el medico Pablo Riquelme.

El profesional del hospital de Chile Chico, agrega sobre el desconocimiento que ellos tienen sobre el nuevo edificio que se proyecta para la zona. “Se han presentado las maquetas, se supone que esto está en proceso de licitación, pero hasta el momento no hemos sabido absolutamente nada, ni siquiera de los plazos de cuando se podría construir o cuando empezaría, que eso es lo que más también nos preocupa, algo que para la comunidad es un anhelo y para nosotros igual, pero al momento no hemos sabido nada concreto”.

El medico Pablo Riquelme, añadió que la idea es que el sistema de salud mejore en bien de la comunidad, que los recintos cuenten con mayor resolutividad. Por ello, consultamos al profesional, ¿qué opina del requerimiento ciudadano, para que los niños nazcan en Chile Chico?

“Sin lugar a dudas para nosotros también es un tema importante el hecho de que la gente pueda nacer en su localidad, ahora bien, siempre va a estar primero la salud de la gente y si es que no están las condiciones necesarias, nosotros no podríamos tenerlo así. Ahora, la idea es luchar también junto a la comunidad, para que todo eso se pueda mejorar, que se pueda ampliar y que ojala se den las prestaciones, estén los profesionales, los recursos, no solamente para que la gente puede nacer acá sino que también se puedan desarrollar otras actividades”.

El doctor Riquelme, concluyó señalando que es muy importante que la autoridad analice el recorte presupuestario que afectaría al sector salud con la idea de que ello no se concrete, por el bien de los equipos profesionales y técnicos que prestan servicio en el sistema público, ya que, esto finalmente afecta a la comunidad.