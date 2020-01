La Seremi de Gobierno Aysén, Tatiana Fontecha, acompañada de la encargada regional de la División de Organizaciones Sociales (D.O.S), Bárbara Millar, ha desarrollado un despliegue territorial a lo largo y ancho de la XI región con el objetivo de acercar la Segunda Encuesta Sobre Discriminación impulsada por el Observatorio de la No Discriminación de la Secretaría General de Gobierno.

Aysen.- De esta manera, la autoridad ha recorrido y visitando localidades tan remotas como La Junta, Villa La Tapera, Puyuhuapi, Villa Amengual, en el norte de la región, llegando hasta Villa Cerro Castillo, Murta y Puerto Tranquilo, en el sur; donde una gran cantidad de ciudadanos han podido ser parte de la campaña #YoTeRespeto.

“Hemos recorrido nuestra hermosa Patagonia con la intensión de acercar las políticas públicas del Presidente Piñera a nuestros vecinos y vecinas, aprovechando además de aplicar la segunda encuesta sobre discriminación y concientizando sobre la campaña “Yo Te Respeto” que busca generar un país más fraterno que abrace las diferencias”. Indicó Fontecha.

Por su parte, la encargada de la D.O.S. Bárbara Millar, señala que junto a la autoridad tienen intenciones de “Seguir recorriendo nuestra región, conversar con los vecinos y dialogar sobre las iniciativas impulsadas por el gobierno. La Campaña Yo Te Respeto finalizó este 26 de enero, pero eso no significa que no seguiremos trabajando junto a nuestros dirigentes de toda la región; por el contrario, esperamos pronto movilizarnos para generar capacitaciones y diálogos ciudadanos con los dirigentes interesados y según sus propias necesidades”.

La Seremi de Gobierno además señaló que si bien por medio de la campaña Yo Te Respeto no pudieron visitar el extremo sur de la región, eso no significa que no se haya aplicado la Segunda Encuesta sobre Discriminación.

“Si bien como seremia, por causales de tiempo y agenda, no logramos viajar más al sur, eso no significa que la segunda encuesta no se haya aplicado en las localidades más australes, por el contrario, nuestras cabeceras provinciales y servicios presentes en las diversas comunas también han desarrollado la aplicación de nuestra encuesta. Nuestro objetivo es generar la máxima cantidad de encuestas, para que el resultado y proyección de éstas sean la más objetiva posible”. Indica Fontecha Bórquez.

Cabe recordar que el Gobierno lanzó la Campaña Yo Te respeto el pasado 26 de diciembre, generando despliegue regional por parte de los diferentes servicios y autoridades que buscaron aplicar la segunda encuesta sobre discriminación para vislumbrar cuanto se ha avanzado en materia de inclusión y cuán discriminadores somos los chilenos.

“Quiero destacar a todos quienes no pudieron acceder a la encuesta de manera presencial, pero que participaron por medio de la plataforma www.yoterespeto.cl, donde hubo un número significante de colaboradores. Además, quiero agradecer el compromiso de nuestras autoridades y servicios en la aplicación de esta importante encuesta y sobre todo a la buena disposición de nuestros vecinos y vecinas que de manera anónima participaron de esta campaña que busca generar conciencia y demostrar cuánto nos falta en materia de integración y cuánto hemos avanzado”, finalizó la vocera de gobierno.