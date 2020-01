En la instancia se realizó un taller de habilidades sociales y la firma del acta de compromiso de participación en el proyecto, donde autoridades regionales y provinciales asistieron y acompañaron a los usuarios seleccionados, quienes podrán aumentar sus ingresos potenciando las actividades económicas que llevan a cabo en su territorio, para aumentar su capacidad productiva y mejorar su calidad de vida.

Dentro de los contenidos del programa destacan la capacitación, asesoría técnica y el financiamiento de un plan de negocios que permite comprar herramientas o insumos para fortalecer el desarrollo del emprendimiento intervenido.

Gracias a la intervención de este programa se trabaja con un total de 30 emprendedores de la comuna de Chile Chico, quienes fortalecerán negocios como venta de palomitas y maní, minimarket, artesanía en lana, taller de costura, elaboración de bloques de cemento, carrito de comida rápida, cultivo y deshidratación de frambuesas, pastelería y panadería, orfebrería, impresión de carcasas y gorros, cercador y corte de leña, hospedaje y camping, albañil, artesanía en madera, hojalatería, cabalgata y paseos, mecánica básica y soldadura, gomería y vulcanización, elaboración de cremas y jabones, bazar y paquetería, kiosco, elaboración de alimentos para personas con necesidades especiales, entre otros.

Eduardo Maldonado fue uno de los emprendedores seleccionado para participar de este proyecto, anteriormente se desempeñaba como minero y actualmente se dedica a vender palomitas de maíz y maní saborizado. “Cuando cerraron la mina me dediqué a esto porque anduve buscando pega en otras minas y no me recibieron porque salí con la enfermedad del minero que es la silicosis y ya que ninguna empresa me recibió me dio la idea de comprar el carrito, ya llevo 2 años con esto y me ha ido bien. “Palomitas Pop Corn” se llama mi emprendimiento, mis principales clientes son niños, adultos y hasta abuelitos me compran porque son muy buenas las palomitas, también hago maní confitado saborizado de todas clases de sabores: melón, sandía, menta, pisco sour, entre otros. Esta es una oportunidad muy buena ya que un millón de pesos quién lo tiene hoy día, nadie, con la situación social está muy difícil buscar pega y este millón de pesos me va a servir mucho para poder comprar una palomera eléctrica, para eventos grandes cuando me busca la Municipalidad. Tengo la olla para hacer las palomitas y no me da abasto y así con una eléctrica puedo trabajar con las dos, una en la calle y otra en la casa.”

“Estamos en Chile Chico junto a FOSIS en un taller súper importante donde se firmó un acta de compromiso de 30 emprendedores locales, principalmente esta iniciativa nace con el objetivo de potenciar la actividad económica local, fue un mandato de la primera autoridad regional la sra. Geoconda Navarrete, Intendente Regional y gracias a la colaboración del Gobierno Regional y su Consejo logramos concretar este importante avance. En este taller se firmó el acuerdo y compromiso de participación en todas las etapas del proyecto, pero además se hice una dinámica que permite fortalecer la economía, empoderando y potenciando a cada uno de nuestros emprendedores que hoy son beneficiarios de esta importante iniciativa”, aseguró la Secretaria Regional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Dominique Bräutigam.

Mauricio Quercia, Gobernador de la Provincia de General Carrera, valoró positivamente la ejecución de esta iniciativa. “Muy contento de ver por fin los resultados de este proyecto de aporte, ayuda y crecimiento a las personas. Veo en la cara de la gente el ánimo y la alegría con que cuentan los proyectos en qué están involucrados y me satisface. Veo que le vuelve el alma al cuerpo a nuestros habitantes después que hemos tenido esta gran debacle económica que significó el cierre de una empresa minera que alimentaba en un gran porcentaje el comercio local, el circuito de economía, la economía familiar campesina y los pequeños negocios. Luego de eso tuvimos una emergencia social muy importante y son actos como este que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera nos ha insistido en llevar adelante con esfuerzo y perseverancia. Hoy estamos teniendo aquí los resultados palpables, 30 personas que están iniciando el primer peldaño en el escalamiento a lograr una satisfacción plena de sus necesidades y calidad de vida.”

Para las etapas de diagnóstico y selección de usuarios se consideraron las características emprendedoras de personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, en función del desarrollo de su actividad económica independiente para avanzar en la formalidad de los negocios ya sea ante el Servicio de Impuestos Internos, sellos de calidad de Sernatur o Seremi de Agricultura, resolución sanitaria y/o etiquetado nutricional.

Cabe destacar que el proceso de capacitación y asesoría es permanente durante la intervención con el usuario, es decir desde su selección hasta la finalización de la ejecución del proyecto. Una vez finalizada la ejecución del programa, se elaboran informes para identificar las áreas desarrolladas para visualizar los resultados obtenidos de los emprendimientos intervenidos.