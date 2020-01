Voy a competir a la Alcaldía de Coyhaique porque siento que las gestiones en beneficio de la Comuna de Coyhaique se pueden hacer de mejor manera.

Coyhaique.- Cabe recordar que Patricio Adio, además de ser del mismo partido del actual edil, en el año 2016 obtuvo la primera mayoría de los votos de la elección de Concejales en la Comuna de Coyhaique, con un total 1.897 equivalente al 14% de los votos válidamente emitidos y con una plantilla de 53 candidatos (as) en la comuna, lo que desde esa fecha lo instala como un posible competidor y sucesor del actual Alcalde Alejandro Huala.

En este sentido el concejal señaló “rescato lo que la Municipalidad de Coyhaique ha realizado en estos casi 8 años de gestión, y me siento participe de los logros y los desaciertos como integrante del Concejo Municipal, a su vez, creo también que las gestiones en beneficio de la comuna de Coyhaique se pueden hacer mejor manera, poniendo mayor énfasis en los problemas que verdaderamente afectan a la comunidad Coyhaiquina ”. Con esto, el concejal de la comuna da inicio a lo que él ha señalado como “el paso definitivo para que Coyhaique se transforme en una comuna líder en la Patagonia”.

De esta forma Patricio Adio deja atrás los rumores y se hace cargo del mandato de su partido (PS), que en palabras de su presidente regional Fabian Añiñir, ha señalado “hemos sido convocados para este 15 de marzo a la realización de primarias para elegir al represéntate a la alcaldía en la Comuna de Coyhaique”. Ante esto el concejal Adio ha manifestado “creo que cualquier ciudadano que quiera competir y representar a la gente que pertenezca o no a un partido político debe someterse a un proceso de validación, en mi caso de primarias. Considero que es un hecho necesario y mi partido ha estado a la altura promoviendo primarias abiertas que permitan definir al candidato a Alcalde del Partido Socialista en la Comuna de Coyhaique”.

Ante la pregunta de cómo se llevarían a cabo estas primarias en Coyhaique, el Concejal Adio señaló “desde la puesta en marcha de las modificaciones legales que permiten realizar primarias a nivel país estas se encuentran reglamentadas como la posibilidad que tienen los partidos políticos de elegir candidatos mediante este mecanismo desde sus distintos conglomerados, pero no zanja, en ningún caso, la posibilidad de que existan primarias entre personas de un mismo partido, sin perjuicio de aquello, nuestro partido ha definido primarias en donde nuestro militantes votan, en este caso, los (as) socialistas, y todos los independientes que lo requieran y que no pertenecen a las filas de ningún partido”.

El concejal Patricio Adio no quiso dejar pasar la oportunidad de referirse a los indicativos de corrupción con los cuales ha sido acusada la gestión de Alejandro Huala “todo hecho de este tipo debe ser investigado, para aquello hay procedimientos reglados que deben cumplirse, nosotros esperamos que la agilidad en la resolución de estas investigaciones sea prioridad para la gestión del Municipio así como para la Contraloría, que entendemos lleva adelante uno de los sumarios administrativos; eso le da tranquilidad a la ciudadanía, que es lo que más importa, pero también a la gestión del municipio, que permite tomar las medidas necesarias para que estos cuestionamientos no afecten una gestión”.

Por ultimo, ante la pregunta qué es lo que puede esperar la comuna de Coyhaique en una gestión de Adio en el Municipio el indicó ”una gestión cercana a la gente, lo que permita conocer cuales son sus reales problemas, con un equipo municipal en terreno que acerque las decisiones a los vecinos y vecinas, pero sobre todo un programa de trabajo municipal participativo que sea construido por los (as) vecinos (as) de Coyhaique y no solo por un pequeño grupo”.