La Seremi Andrea Ponce explica algunos de los alcances del proyecto de ley que fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados y que se espera sea ley en marzo.

Coyhaique.- El miércoles 29 de enero el proyecto de ley de Reforma a las Pensiones, tras ser aprobada por mayoría en sala por la Cámara de Diputados, tuvo un nuevo avance, al ser despachado al Senado.

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, agradeció el respaldo de la mayoría de los diputados al apoyar una iniciativa. “Con este paso en la Cámara de Diputados, y tras haber logrado llegar a un acuerdo con parte importante de la oposición que valoro y agradezco, podemos seguir avanzando y soñar en cumplir nuestra principal meta: comenzar a pagar mejores pensiones en el menor de los plazos posibles. Como lo hemos reiterado muchas veces, nuestros jubilados no pueden seguir esperando”, señaló la secretaria de Estado.

El proyecto presentado por el Gobierno hace más de 15 meses, tuvo cambios consensuando diversas propuestas, “Tal como lo manifestó nuestra Ministra María José Zaldívar, este es un acuerdo transversal, el proyecto de ley fue modificándose en estos meses. El proyecto de ley que fue despachado al Senado incorpora un organismo estatal robusto, que la idea es que sea quien administre estos nuevos fondos, destacando una profunda solidaridad, lo que favorecerá a más de 800 mil adultos mayores. La iniciativa aumenta la actual tasa de cotización de 10% a 16%, alza que se hará en forma gradual y de cargo del empleador. De ese incremento, un 3% será destinado a complementar el ahorro personal de cada trabajador y trabajadora, y el otro 3% a un nuevo Fondo de Ahorro Colectivo Solidario”.

Sobre algunos de los cambios con respecto al último anuncio, la Seremi Ponce explicó, “Hay cuatro puntos centrales que varían del proyecto original: El primero de ellos es que se elevó de 2,5 UF a 2,7 UF (cerca de $80 mil) el beneficio que se pagará a las mujeres pensionadas con al menos 8 años de cotizaciones y que se financiará con el nuevo ahorro colectivo solidario. Asimismo, los hombres con cotizaciones de al menos 12 años, recibirán 2 UF ($56 mil, aproximadamente). También se acordó fortalecer el ente estatal que administrará el 6% y que funcionará como una “Agencia”; Otro punto es traspasar al fondo de ahorro colectivo solidario, los dineros de rezagos o herencia que permanecen en los fondos de las AFP porque no han sido reclamados por titulares o herederos de afiliados fallecidos. Esto implica sumar unos US$ 300 millones al nuevo pilar de ahorro colectivo y mejorar los beneficios. Por último, el acuerdo contempla extender de 10 a 20 años el plazo para restituir los recursos que aportará el fisco, para financiar los beneficios en los primeros años del nuevo ahorro colectivo”.

“Sobre el actual funcionamiento del sistema de AFP, el proyecto de ley del Ejecutivo incorpora medidas muy sentidas por la comunidad, como que aumente la competencia en la entrada de actores sin fines de lucro y de cooperativas creadas por afiliados”, detalló la titular de Trabajo y Previsión Social.

El proyecto establece, además, medidas que mejorarán la calidad de los servicios y que permitirán una mayor participación de los afiliados en las AFP y las inversiones de sus ahorros. También se contemplan ajustes que obligaran a las AFP a devolver a los cotizantes, parte de las comisiones cobradas cuando la rentabilidad sea negativa, y pagar las cuotas mortuorias de los afiliados fallecidos que no puedan cubrir este gasto.

Otro de los aspectos tiene relación con la creación de un subsidio y seguro de dependencia funcional severa que viene a ser un complemento a la pensión de adultos mayores que dependan de los cuidados de un tercero. En el caso del subsidio, el monto va de los 60 a los 80 mil pesos mensuales (según vulnerabilidad, hasta el 60% de vulnerabilidad); y, en el caso del seguro, un mínimo de 3 UF mensuales con un aumento en el monto por años cotizados al seguro.

La Ministra de Trabajo y Previsión Social afirmó que se espera que prontamente se apruebe este proyecto de ley para que se convierta en ley en marzo de este año y cabe recordar que ya aumentaron las pensiones del Pilar Solidario estatal en el mes de diciembre 2019, que corresponde a los adultos mayores más vulnerables.

Lectura de foto: la Seremi Andrea Ponce, de Trabajo y Previsión Social, se ha reunido con distintas agrupaciones de adultos mayores, aclarando dudas sobre la ley que aumentó el pilar solidario y el proyecto de ley de la Reforma a las Pensiones.