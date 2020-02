En las últimas horas ha surgido la información extraoficial de que no habría elecciones primarias del Partido Socialista, para definir si Alejandro Huala o Patricio Adio, es el candidato a Alcalde por la comuna de Coyhaique en las elecciones de octubre próximo.

Coyhaique.- Según lo manifestado por el presidente regional del PS, Fabián Aniñir, está totalmente definida la metodología para elegir el candidato en las municipales de este año.

“Nosotros hace dos semanas en reunión de nuestro comité regional, decidimos que vamos a hacer primarias en todas las comunas donde exista uno o más candidatos que sean competitivos. Esa situación se da hoy en la región, en la comuna de Coyhaique, donde tenemos a nuestro Alcalde Alejandro Huala y Patricio Adio, concejal de la comuna en ejercicio. Los dos han manifestado el interés de participar de las elecciones municipales el próximo mes de octubre de este año 2020”.

Aniñir, afirmó que no existe otra alternativa democrática y valedera que realizar primarias.

“Teniendo estos dos candidatos que son competitivos, no cabe otra postura de parte del Partido Socialista que no sea una consulta abierta, ciudadana, una primaria, donde se defina quien va a representar al Partido Socialista en las próximas elecciones municipales. Esta es una decisión que se tomó en el comité regional y que está basada en el reglamento del Partido Socialista, en los estatutos, en lo que se ha planteado en el último congreso del partido y que hoy es parte de los estatutos, que los candidatos de las regiones se resuelven en las regiones”.

De esta forma el presidente regional del Partido Socialista, aseguró que el próximo 15 de marzo se realizarán las primarias entre Huala y Adio, lo que ahora solo debe ser ratificado por la mesa política nacional del PS.

“Nosotros hemos manifestado, a través de este presidente, este interés de realizar las primarias el día 15 de marzo, lo cual debe ser ratificado por la mesa política nacional del partido. Nosotros entendemos que no cabe otra postura que solamente ratificar esta primaria, porque es la señal que hoy en día quiere la gente. Quien podría estar en contra de una primaria abierta, ciudadana, donde va a poder participar todo el mundo independiente y quienes se van a expresar ante esta consulta para decidir, quién quiere que represente al Partido Socialista en las elecciones municipales”, puntualizó Fabián Aniñir.