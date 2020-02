En el contexto de la semana aniversario de “la tierra de pioneros” Mallín Grande, se realizó una nueva jornada de turismo popular que recorrió laderas de cerro, arroyos y un entorno natural único en nuestra región. A esta actividad llegaron niños de Chile Chico, Puerto Guadal y Mallín Grande, se sumaron además, vecinos de la localidad y algunos turistas.

Chile Chico.- Alejandro Sanhueza, encargado de la oficina de turismo en la Municipalidad de Chile Chico, destacó el buen desarrollo de la jornada.

“Una jornada exitosa que se ha efectuado en la localidad de Mallín Grande, un turismo popular que hemos llevado a cabo en conjunto a la OPD. Aquí participaron las escuelas de verano de Puerto Guadal, los niños de Mallín Grande y también los talleres de verano de Chile Chico. Contentos por los niños que pasaron una jornada agradable, fascinados cruzando arroyos, pisando el barro y comiendo frutillas, así es que, no hay mayor satisfacción que esa”.

Daniela Burgos, es una joven madre que participó de la actividad con sus dos pequeños hijos, uno de ellos lactante que viajó en una mochila especial para trekking, pudieron vivir una experiencia única en la naturaleza.

“Súper buena la experiencia, muy entretenido, bonito el lugar, los chicos lo pasaron bien, a uno de ellos lo trasladé en una mochila de trekking. Así es que, súper buena la experiencia, en la que también podría participar cualquier vecino de la comunidad, aprovechar estas oportunidades para conocer, estar en el entorno de la naturaleza. Esto es algo muy entretenido para los niños, cambia el ambiente de estar detrás de un celular, totalmente distinto, aquí pueden jugar y conocer otros niños”.

Katherine Díaz, es una turista que llegó desde Viña del Mar junto su pareja a disfrutar del verano en la comuna de Chile Chico, participando en esta ocasión en el turismo popular.

“Para mi es algo nuevo, porque allá no se realiza mucho turismo popular ni se juntan las comunidades, pero esta todo súper movido acá en el verano… me dan ganas de volver. Igual a los niños les hace falta alejarse un poquito de la tecnología, porque algunos iban diciendo, me siento débil, hay cada vez menos señal de internet, pero en esta actividad se veían entretenidos”.

Las jornadas de turismo popular, son instancias de distracción y que permiten conocer los atractivos turísticos de la comuna de Chile Chico. Es una iniciativa que nace en la administración del alcalde Ricardo Ibarra, con el fin de que quienes no han visitado nunca los sectores donde llegan habitualmente turistas, lo puedan hacer de forma gratuita y así compartir luego sus experiencias, contribuyendo a la difusión de los rincones más bellos del país en torno al Lago General Carrera.