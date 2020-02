El Seremi de Vivienda, Diego Silva, confirmó que en el segundo semestre de este año se comenzará la reposición de cerca de 800 metros de pasarelas en Caleta Tortel, obras que no solo mejoran la calidad de vida de los vecinos, sino que también la imagen de la localidad, ayudando a la reactivación económica y le generación de nuevos puestos de trabajo.

Caleta Tortel.- En reciente visita a esa comuna, el Seremi recorrió junto a las autoridades locales algunos tramos de pasarelas que resultaron seleccionadas para su reposición en el último llamado, el número 29, del Programa de Pavimentación Participativa “Vive tu Vereda” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Explicó Diego Silva que estos proyectos tienen un significado especial, ya que a diferencia de lo que ocurre en el resto del país en Tortel no hay calles sino solo una red de pasarelas que unen los diferentes sectores de la caleta y son la base de la vida de su comunidad. “Vive tu Vereda es un programa muy importante en el Ministerio y es clave llegar a estas comunas tan apartadas de nuestra región y del país. Aquí no vamos a colocar ripio ni vamos a invertir en cemento, aquí se va a invertir en madera, son pasarelas, ya que este pueblo está sobre pasarelas, la gente se mueve sobre ellas, así que hoy son casi 800 metros de reposición de pasarelas que ya están dañadas y con una inversión significativa para la comuna. Y esto también genera empleo, está dentro de la reactivación económica, ya que somos un ministerio reactivador y por eso estamos trabajando en esa línea”, precisó.

Tras el recorrido, el Director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Tortel, Rodrigo Maldonado, indicó que la reposición de pasarelas es una muy buena noticia, en especial para los vecinos y la proyección turística del poblado. “Es muy relevante porque nos permite mejorar las condiciones de vialidad pedestre que tiene nuestra localidad, que es una característica única de esta zona. Somos zona típica también por esa razón, reconocida por el Consejo de Monumentos Nacionales, ya que acá nos movemos sobre una red de pasarelas, puentes y muelles hechos de madera de ciprés en su mayoría y maderas nativas que son el sello de nuestra localidad, que se hizo muy llamativa en la parte turística, en la parte patrimonial y en especial para nosotros como vecinos y vecinas que caminamos por estas plataformas que nos permiten hacer nuestra vida diaria, como trasladar nuestra madera, nuestra leña, nuestra carga, y a los turistas que también se mueven por acá. Así que es una forma importante que tiene el Minvu para apoyarnos en la consolidación de Caleta Tortel como capital comunal”, indicó.

También el Concejal Benito Nahuel destacó esta inversión para construir o reparar las pasarelas, algo que se hace necesario cada cierto tiempo. “Me parece bien porque las pasarelas ya están un poco viejas y presentando problemas así que me parece una muy buena iniciativa del Gobierno para renovar lo que son las vías principales. Hemos estado trabajando en esto como Concejo y es una muy buena noticia que hoy nos trae el Seremi de Vivienda”, manifestó.

Tras el recorrido por algunos sectores de las pasarelas que serán intervenidas el Seremi sostuvo también reuniones de trabajo con las autoridades locales y realizó atención de algunos casos sociales, destacando que como sector y como Gobierno seguirán atentos para atender las demandas de los habitantes de toda la región.