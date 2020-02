En el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia en el Pololeo, se realizó a las afueras de dos locales comerciales de alta afluencia de público en la capital regional una actividad denominada “Pinta Autos”; organizada por el Centro de la Mujer Rayén, dispositivo que depende del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, vía convenio con la Municipalidad de Coyhaique.

Coyhaique.- En la oportunidad fue entregado material de difusión del Fono Orientación Violencia Contra la Mujer 1455 y los automóviles fueron rayados con frases tales como “Quien ama no humilla” y “Quien te quiere no te maltrata”. Asimismo, se dio a conocer que fue recientemente aprobada la ley conocida como ´Ley Gabriela´; así lo manifestó la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Magali Pardo Jaramillo. “Dar a conocer a la comunidad esta gran noticia es muy relevante, por esto quise venir a esta actividad, porque no sólo hablamos de la modificación al código penal que permitirá ampliar la figura de femicidio a las parejas sin convivencia y, a los padres de hijos común, sino que también donde no hay una vinculación afectiva. Este acto, constituye un hecho claro de que como sociedad no toleramos la violencia contra la mujer y, mucho menos su impunidad. Una Ley como esta es fundamental, porque es injusto para las mujeres que sólo tenían una relación de pololeo con sus agresores a un hijo en común o ningún vínculo con él, que estos se sintieran impunes”, precisó la autoridad regional.

Según el estudio “Amores tempranos: Violencia en los pololeos en adolescentes y jóvenes en Chile” del año 2019 de la Fundación Instituto de la Mujer, el 43,4% de las y los encuestados habría querido saber todo lo que hacía su pareja y con quién estaba, a través de hostigamientos con mensajes o llamadas constantes. Respecto a este antecedente la Directora Regional (S) de SernamEG, Carla Arriagada Malagueño, dijo: “esta es una cifra preocupante, de allí la importancia de realizar actividades de este tipo donde se invita a cuestionar las atribuciones estereotipadas de género que aún se encuentran arraigadas en las relaciones. Esta es una de las acciones de convocatoria masiva que estaremos desarrollando durante el año en pos de conceptualizar las Violencias Contra las Mujeres, abordando sus causas, manifestaciones, consecuencias y la magnitud de dicha problemática”.

Por su parte, el alcalde Alejandro Huala destacó que la Oficina Municipal de la Mujer desde un comienzo ha puesto el foco en la violencia en el pololeo, especialmente por la invisibilización que existe sobre este flagelo que se presenta en distintas formas en la comunidad. “Hemos estado trabajando con los distintos programas que se encuentran bajo el alero de la Oficina de la Mujer, en distintos establecimientos educacionales creando conciencia y sensibilizando respecto a la violencia en el pololeo. Sabemos que la violencia que se da en este contexto no sólo es física y muchas veces es difícil identificarla, por lo que es muy importante que eduquemos especialmente a quienes son más jóvenes, en reconocer estas situaciones”, señaló el alcalde Huala.

El Programa de Prevención de SernamEG tiene como objetivo principal el contribuir a fortalecer el rol preventivo en materia de violencia contra las mujeres en jóvenes hombres y mujeres de 14 a 29 años y agentes estratégicos que trabajan con jóvenes, que promueven el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.