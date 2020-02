En compañía de autoridades provinciales y comunales, la problemática fue expuesta a la comunidad por parte de la Directora del Servicio de Salud Aysén, quien proyecta para fin de año su entrada en funcionamiento.

Cochrane.- Luego que la comisión de recepción de obras que supervisó la construcción del nuevo hospital de Cochrane detectara fallas en el sistema de climatización, el cual posibilita los flujos de entrada y salida de aire, la Directora del Servicio de Salud Aysén, Rina Cares, efectuó una serie de conversaciones con la Intendente y demás autoridades regionales, exponiendo la problemática y este sábado 15 de febrero, volvió a la ciudad del Río Baker, para explicar en detalle a la comunidad, Los alcances de una situación que impide la entrada en funcionamiento de la que es considerada la inversión pública más grande que se ha realizado en la zona.

“Los flujos de inyección de aire y la salida de este hacia el exterior, no alcanzan los niveles definidos por diseño y eso está radicado principalmente en los servicios de pabellón de operaciones, laboratorio y también en la parte de hospitalización; justamente las más críticas del hospital y para que entre en funcionamiento, esto debe darse por superado “, explicó Rina Cares, Directora de la Red asistencial de Aysén.

Cares dijo que, una vez detectada la falla, se tomaron las medidas administrativas que establecen las bases de licitación de la obra, para lo antes posible, reemplazar el equipamiento que permita el funcionamiento del nuevo recinto.

“Nosotros hemos contratado con cargo a la constructora Besalco, una consultoría, la cual hizo un diagnóstico y ya tenemos el informe de esta primera etapa y lo que indica el consultor es que se deben cambiar los equipos que realizan la toma y la salida de los flujos hacia el exterior y arreglar parte de los ductos dónde van instalados los equipos. Tenemos que llegar a acuerdo con la empresa, que tiene de acuerdo a bases, la responsabilidad de solucionar esto, por lo tanto, ellos van a tener que adquirir este equipamiento que se confecciona en Estados Unidos y toma aproximadamente siete a ocho meses, desde que se realiza la orden de compra y esto tenemos que dárselo a conocer a la constructora y posteriormente también tenemos que ver toda la parte administrativa y jurídica que también se toma su tiempo”, detalló la autoridad.

Reacciones

En representación del Gobierno, Gustavo Márquez, Gobernador de la provincia Capitán Prat, expresó que la reunión realizada la tarde del sábado en la casa de la cultura de Cochrane, está en la lógica de transparentar el proceso A la comunidad.

“Hoy día hemos informado de forma transparente y como lo ha pedido el Presidente Piñera, respecto del proceso administrativo en que está esta última circunstancia, una observación constructiva importante que es principal para el funcionamiento de los espacios limpios del hospital, como es el sistema de recambio de aire y han entendido que después de tanto tiempo esperando, hoy día es muy relevante que podamos entregar una infraestructura 100% funcional“, indicó el representante del Gobierno, quien agregó que han trabajado de manera conjunta con la Directora del Servicio de Salud, la propia Intendente Geoconda Navarrete, los Consejeros de la provincia, el Alcalde Patricio Ulloa y los Concejales de la comuna.

Por su parte Adriana Valenzuela, vecina de Cochrane, tras la reunión comentó: “Se entiende lo que dijo la Directora, porque más que nada había cierta incertidumbre en la comunidad, porque pasó un cierto lapsus de tiempo y que no sabíamos que era lo que pasaba, entonces la información que se entrega tiene que ser a tiempo, para que la comunidad esté tranquila. Al igual como ha dicho el gobernador, a nosotros no nos interesa inaugurar un hospital por inaugurar y en ese sentido si entiende el que se retrase todo, porque queremos un hospital que funcione “, enfatizó la vecina de la comunidad.

Al respecto Patricio Ulloa, Alcalde de la comuna de Cochrane, valoró el que la Directora del SSA, este exponiendo abiertamente a la comunidad el estado del de la obra.

“Queremos reconocer el trabajo que está haciendo la directora de cara a la comunidad a pesar de las dificultades. Yo siempre digo que hay que dar la cara a la comunidad y hay que ser siempre transparente con las cosas que van ocurriendo, sobre todo en un hospital que sea gestionado por largos años; yo recuerdo que el año 2000, fue la primera vez que planteamos este tema al Gobierno de turno y después de 20 años, vemos una infraestructura que está terminada, sin embargo no ha entrado en funcionamiento por lo explicado correctamente hoy día por nuestra Directora regional en conjunto con el Gobernador de la provincia “, concluyó El edil.

Cabe destacar que, de manera paralela, el Servicio de Salud trabaja en la búsqueda de un espacio para el funcionamiento de algunas unidades no clínicas y así descongestionar al antiguo hospital, esto tras el arribo de las y los profesionales que fueron contratados mediante el sistema de reclutamiento y selección, los cuales están contribuyendo en el fortalecimiento de los equipos de salud existentes en Cochrane.