Tras una intensa semana y cargada de una amplia gama de actividades que iban desde lo deportivo, cultura, conocimiento general, historia y jornada recreativas, en las que compitieron las alianzas “mate amargo” y “calafate”, se vivió un nuevo aniversario de Puerto Guadal.

Puerto Guadal.- Actividades que culminaron con la coronación de la nueva Reina, de este bello lugar conocido también como la “perla del lago”, corona que recayó en la señora María Acuña, quien envió un claro mensaje a las personas que tienen alguna discapacidad.

“Se le agradece al Alcalde, porque junto al equipo municipal y de la delegación han organizado toda esta semana Guadalina para que salga todo bien. Además, esto va a quedar en mi recuerdo, por salir de Reina después de todas las actividades. Así es que, les envío un mensaje a todas las personas con discapacidad, a que se atrevan, no hay que tener barreras, hay que pasarla bien y tener la personalidad para disfrutar”.

La joven Gisselle Fica, resultó ser la virreina de la semana Guadalina, quien rescató la posibilidad de participar en las actividades y agradeció todo el apoyo recibido, principalmente de su familia.

“Todo estuvo muy bien y hay que seguir así, para que no se pierdan las tradiciones, ya que fue una semana dura con muchas actividades pero me gustó. Invitar a la comunidad para que el otro año haya más gente que se motive y también sea parte del aniversario. Agradezco a todos quienes me apoyaron en especial a mis primos, tíos, primas, a mi papá y a quienes me ayudaron, mi mamá no pudo estar. Decir también que lo importante aquí fue participar y divertirse junto a la comunidad, ya que todo estuvo muy bonito”.

Por último, el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, felicitó a las dos candidatas, ahora Reina y Virreina del aniversario de Puerto Guadal 2020, destacando la unidad de los vecinos y vecinas de “la perla del lago”, lo que se tradujo en la llegada de muchos turistas a disfrutar de las actividades.