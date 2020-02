El edil también lamentó la falta de apoyo de todo el Concejo Municipal para exigir una respuesta y mayor transparencia.

Coyhaique.- El concejal regionalista y periodista, Ricardo Cantín emplazó al alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala a entregar una respuesta de manera transparente y ante la ciudanía por una serie de supuestas irregularidades que han ocurrido en la gestión municipal, como el de la concesión de los parquímetro, votaciones del Concejo Municipal que se han declarado ilegales y otros asuntos, que han sido expuestos por él en las últimas sesiones del cuerpo colegiado y a las que no se han dado respuesta.

Al respecto, el concejal regionalista Ricardo Cantín manifestó que “en estos momentos como concejal, me siento defraudado e inquieto y sé que la ciudadanía también quiere saber qué está sucediendo al interior del Municipio luego de saberse sobre supuestas irregularidades públicamente. Siento en estos momentos que como cuerpo colegiado, el Concejo Municipal no está siendo escuchado por el alcalde, se le está tomando poca seriedad a temas que son bastante delicados y serios que están ocurriendo al interior del municipio. Desde un tiempo a la fecha, he venido diciendo públicamente en los concejos y he emplazado tanto al alcalde Huala como a todos los concejales para que tomemos con fuerza cartas en el asunto, pero lamentablemente no he tenido el apoyo es como que todo está en una tensa calma”.

“Es una situación que me tiene sumamente preocupado, porque nos debemos a la ciudadanía en general y quiero que esto se transparente, se le cuente a la ciudadanía qué es lo que realmente ha ocurrido en el Municipio, quiénes son los eventuales culpables y que estas personas paguen por estas supuestas irregularidades. No puede ser, que a esto se le ponga un manto de humo y el tiempo olvide todo lo que está ocurriendo, sobre todo en tiempos en que se aproximan elecciones y es bueno que se aclare todo mucho antes. La ciudadanía debe respeto de parte de nosotros como autoridades y debe respeto también de parte del alcalde, debe salir públicamente a aclarar la situación, cuáles serán las soluciones, explicar en qué momento el alcalde va a golpear la mesa y pondrá orden dentro del municipio”, enfatizó Ricardo Cantín.