Una preocupante situación viven los vecinos de la turística localidad de Cerro Castillo, comuna de Ibáñez, debido a que aseguran, llevan años conviviendo con malos olores y problemas que están centrados en la planta de tratamiento de aguas servidas.

Ibañez.- “Es un buen tiempo ya que hemos tenido este problema, el año pasado también ocurrió lo mismo y estos días ha sido bastante complicado. Esto se dio a conocer al alcalde, no pasó nada, el otro día hubo una reunión en Cerro Castillo donde vino un Ministro, yo fui a conversar con él por el mismo tema, pero estas cosas van quedando ahí no más y no pasa nada”, señaló un vecino y emprendedor de la zona, Felidor Sandoval.

Sandoval, agrega que, “lo importante es que esto lo traten de solucionar lo antes posible, ya que, al lado van a instalar una población y la villa se va agrandando para donde está la planta de tratamiento de aguas servidas. Es todo un tema y no le ponen mucho énfasis a esta cosa, son temas muy importantes y Cerro Castillo está creciendo de manera importantes en turismo y con esto estamos mal”.

El emprendedor turístico de Cerro Castillo, señaló además que, “yo no veo ninguna preocupación, no están ni ahí con el tema. La planta de tratamientos la fueron a poner casi al centro de la villa y hace un par de días fueron a inaugurar el sistema de agua potable, pero porque no mejoran eso que realmente esta mal. Estos temas son relevantes y no le toman importancia, porque si el señor alcalde estuviera con ese olor todos los días y tuviera una empresa de turismo, yo creo que el hombre cambiaría su manera de ser y pelearía por estas cosas. Los Concejales tampoco tienen este olor todos los días, entonces, no están ni ahí con este tema”.

Karina Sandoval, operadora turística de la zona, es también una de las personas que evidenció el serio problema de malos y pudo registrar en fotografía, como correría por el camino próximo a la planta de tratamientos abundante aguas servidas, precisamente en medio de un área turística.

“Hay un sector de escalada llamado Chabela, aeródromo y es necesario pasar por ahí. El otro día yo grabé y saque fotografías cuando había rebalsado y corría el agua sucia por el camino que va en dirección a estas zonas que son bastante turísticas. Además, pronto viene el Rock Fest, el que se realizaría a partir del 21 de febrero, por ello, esto es preocupante”.

Ante esta preocupación, Karina decide hacer público vías redes sociales lo que está ocurriendo en Cerro Castillo y recibe un comentario del propio alcalde de la comuna de Ibáñez, Marcelo Santana, quien prácticamente la regaña por dar a conocer esta situación. Declaraciones a las que la joven emprendedora no quiso contestar.

Recordemos que hace algunos días y con manifestación incluida, los vecinos y vecinas de Puerto Rio Tranquilo, expresaron su molestia por problemas similares que se estarían registrando, en esta también, turístico localidad y que depende del mismo municipio.