Las iniciativas llevan alrededor de 2 años esperando transferencia de recursos y la piedra de tope es la excesiva demora que ha tenido al respecto la Seremi de Energía.

Chile Chico.- Un proyecto bastante completo que vendría a entregar mayor seguridad y mejor calidad de vida a las comunidades de Chile Chico, Puerto Guadal, Mallín y Puerto Bertrand, es el que lleva alrededor de 700 días elegible con recursos aprobados y que hasta el día de hoy, desde la Seremi de Energía, no se han entregado respuestas concretas en torno a este requerimiento ciudadano.

Es así que, en la sesión del Concejo Municipal realizada este jueves, se acordó oficiar y exigir a esta cartera de Gobierno, dar respuestas que permitan conocer en qué momento se podría iniciar la ejecución de esta iniciativa. Tal como lo planteó el Alcalde Ricardo Ibarra.

“Un llamado de atención bastante enérgico que volvemos a reiterar al Seremi de Energía, en el contexto que hace más de dos años, el Gobierno Regional autorizó el financiamiento para el recambio de luminarias para siete comunas de la región. Si bien nosotros somos la única comuna que presentó el proyecto finalizado, porque ya lo teníamos listo y en el Subdere también estuvo un año sin financiamiento, nos parece que ya no hay explicación que dar cuando una Seremia que tiene tal responsabilidad social, no hace el trabajo, no cumple su deber. En realidad, las autoridades políticas que están ahí tienen que llamar la atención, porque no podemos pasar los cuatro años esperando que algunas autoridades den el ancho que no tienen”.

Con el acuerdo de todo el Concejo Municipal de Chile Chico, el Alcalde Ibarra, recalcó que, “el llamado es enérgico, en el sentido de que la Municipalidad de Chile Chico cumplió todas las etapas y lleva dos años esperando el financiamiento, que también fue garantizado en el Gobierno Regional y no tenemos ninguna respuesta del Seremi de Energía. El proyecto tiene dos etapas, la primera el recambio de luminarias led en toda la ciudad de Chile Chico y el segundo proyecto es de similares características en Puerto Guadal, Mallín Grande y Puerto Bertrand. Esperamos no seguir en esta eterna demora de parte de los servicios públicos, que tengan responsabilidad al menos de contestar, socializar el tema y también para que los Concejales y el Alcalde puedan responderle a los vecinos”.

La Concejala Velides Urrutia, también se refirió a la importancia de la iniciativa que se espera pueda concretarse a la brevedad, principalmente por el requerimiento ciudadano. “Es un anhelo que tenemos hace harto tiempo junto a la comunidad, que lo peleamos, salió aprobado el 2018 y todavía no tenemos nosotros acá los recursos para ejecutarlo. Esto es un deseo de todos los vecinos y vecinas, por ello, nosotros lo damos a conocer, la gente está expectante a que se realicen estos proyectos y no se han podido efectuar porque los recursos no han llegado al Municipio”.

Los proyectos de recambio de luminarias en la comuna de Chile Chico, fueron elaborados por un ingeniero eléctrico especialista en el tema, han seguido y superado todos los requerimientos administrativos que demandan estas iniciativas y hoy cuando llevan cerca de dos años de estar elegibles, aun no llegan los recursos a la Municipalidad para iniciar su ejecución.