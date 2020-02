Gran molestia existe en el Sindicato de Buzos y Armadores “Nómades Australes” de Melinka, debido a que un documento emitido desde la Subpesca, buscaría autorizar el ingresó no de 10, menos 100, sino que más 500 trabajadores del mar de otras regiones al litoral aisenino.

Melinka.- Esto lo hace público, el vocero del gremio antes indicado, Daniel Caniullan.

“Estamos revisando la resolución que sacó la Subsecretaria de Pesca, donde nuevamente pretende, de forma fraudulenta, imponer la depredación de nuestros recursos pesqueros de Aysén, ya que, en esta resolución que saca la Subpesca y que obviamente viene respaldado por la señora Intendenta, el señor Carlos Pacheco, el señor Rodrigo Aguilera zonal de pesca. Donde pretenden ellos permitir, validar y legalizar la depredación, permitiendo que operen 508 buzos de la décima región por día en nuestro litoral, siendo que en los registros de Sernapesca, no son más de 100 los buzos que operaron durante los últimos tres años aquí en el litoral de Aysén”.

Caniullan, asegura además que el Gobierno, “no le importa la sustentabilidad de la pesquería, lo único que el Gobierno busca es, velar por el negocio que tienen los empresarios, quienes necesitan abastecer sus plantas con el pirateo que existe y por lo tanto este acuerdo lo único que busca es, incentivar nuevamente al pirateo, el descontrol, el desorden, la depredación de nuestras pesquerías de la región de Aysén. Los impactos van a ser lamentables en los próximos años y yo estoy seguro que una vez que comencemos a operar en la pesquería en el mes de marzo, muchos de nuestros buzos van a darnos la razón”.

El dirigente del Melinka, señaló también que, “el llamado que nuestra gente está haciendo es que, este acuerdo fraudulento que pretende validar el Gobierno, sea rechazado, porque no hay ninguna carta conductora que indique que haya una nueva votación. Y en esta resolución, no están reflejadas las propuestas de nuestros buzos y esto va a dañar directamente a la pesca artesanal de la región de Aysén”.

Por último, Daniel Caniullan, responsabiliza al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y a sus representantes en la región, si se autoriza una depredación de los recursos naturales del litoral de Aysén.

“Los únicos responsables cuando estas pesquerías vayan deteriorándose aún más, va a ser el Gobierno, la señora Intendenta Geoconda Navarrete, el señor Carlos Pacheco (Seremi de Economía), el señor Rodrigo Aguilar (zonal de pesca Aysén), el Subsecretario de Pesca y el Gobierno del señor Sebastián Piñera”.

Con esto el Gobierno está echando por tierra, la votación hecha hace un par de meses en torno a las zonas contiguas, lo que fue rechazado por amplia mayoría en la región de Aysén. Ante esto, no se descartan nuevas manifestaciones.