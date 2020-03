En el edificio de la Intendencia de Aysén, se desarrolló una importante reunión entre la Primera Autoridad Regional Geoconda Navarrete, el Alcalde Ricardo Ibarra, el Superintendente de Bomberos de Chile Chico Ignacio Barrón, el administrador municipal Omar Ruiz y un equipo del área de Secplac, con la finalidad de analizar los inconvenientes que ha tenido el proyecto del nuevo cuartel general de la entidad voluntaria de la “ciudad del sol”.

Chile Chico.- Esta es una iniciativa que hace aproximadamente tres años fue aprobada y con asignación de recursos, pero lamentablemente cuando estaba en el proceso final para dar inicio a la licitación de las obras, se evidencian serios problemas de elaboración del proyecto que ponían en peligro su construcción. Es ahí donde la Municipalidad decide colaborar con el Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, subsanar las observaciones, que permitan reevaluar el proyecto por parte de los organismos pertinentes.

Es precisamente al ingresar al Ministerio de Desarrollo Social donde ha tenido una excesiva demora que permita su avance, indica el Alcalde Ricardo Ibarra, es por ello que, deciden apelar a la gestión y voluntad de la Intendenta para que los tiempos se acorten y en definitiva se logre cumplir el anhelo de los “chicos y chicas buenas”. Es por ello que, el edil evaluó positivamente la reunión.

“Bastante buena la reunión, en el sentido de que la Intendenta se comprometió, tuvo la voluntad de escucharnos durante bastante tiempo donde estuvimos con los profesionales de la unidad de planificación del Municipio y el Superintendente de Bomberos don Ignacio Barrón. Yo creo que la reunión ha sido buena, franca, directa y con firmeza hemos planteado los temas, pero también con mucho respeto. Por ello creo que, vamos a avanzar rápidamente en lograr el RS para que finalmente sea adjudicada la obra de construcción del cuartel de Bomberos de Chile Chico. No me cabe duda que esa es la voluntad de todos, pero que a veces ello pasa por algunos trámites burocráticos que en este caso no estamos conformes, en el sentido de que son bastante extensos y cambian mucho los criterios de evaluación”.

Por su parte la Intendenta, Geoconda Navarrete, se comprometió a colaborar para que la iniciativa de Bomberos avance en su concreción.

“Buscando la forma de darle solución al problema que tiene hoy día el proyecto de la reposición del cuartel del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico. Un proyecto que nosotros conocimos cuando asumimos como administración, que ya estaba aprobado, se suponía que estaba listo para la construcción y ya estaba su financiamiento otorgado por el Consejo Regional. Lamentablemente presentó problemas bastante sustantivos respecto del diseño, por lo tanto, debió ingresar a reevaluación y hoy estamos viendo la forma de que los tiempos sean los más ajustados posible, ya que, este es un proyecto que viene del año 2016, el año pasado no se pudo licitar justamente por estas diferencias y se está buscando la forma de subsanar a la brevedad”.

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, Ignacio Barrón, quiso agradecer el compromiso de la Intendenta y el permanente apoyo del Alcalde Ricardo Ibarra junto al equipo de Secplac de la Municipalidad de Chile Chico.

“Agradecer la voluntad que tuvo la Intendenta Geoconda Navarrete, donde se volvieron a comprometer los apoyos necesarios para la reposición del Cuartel General de Bomberos de nuestra comuna. En esta ocasión tambien concurrió el Seremi de Desarrollo Social y nos comprometieron su apoyo y la celeridad necesaria para darle la prioridad que requerimos para tener nuevamente nuestro proyecto en carpeta, pensando en plazos establecidos y fijos donde podamos proyectarnos. Tambien agradecer el compromiso del Alcalde Ricardo Ibarra y de todos los profesionales de Secplac que estuvieron presentes en esta reunión, donde se puede ver el trabajo que ellos han realizado, ya que, tuvieron que levantar un proyecto que tuvo una serie de dificultades en un comienzo, pero que ahora gracias al trabajo de ellos está saliendo nuevamente a flote”.

Ahora, con el compromiso intersectorial se busca avanzar en una iniciativa que va a cambiar completamente el edificio que hoy posee Bomberos de Chile Chico y además se convertirá en una alternativa laboral.