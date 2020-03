El legislador acusó excesiva burocracia para concretar el traspaso de los terrenos.

Coyhaique.- Como una excesiva burocracia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la demora en el proyecto para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Diferencial España, iniciativa que está entrampada hace algunos años debido a distintas trabas en el proceso de traspaso del terreno desde el Ministerio de Bienes Nacionales a la Municipalidad de Coyhaique.

Según el legislador, quien se pudo reunir con el Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, hace algunas semanas en Coyhaique, “este es un proyecto muy importante, con una inversión de más de 10 mil millones de pesos, muy esperado por los apoderados de la Escuela. Sin embargo, seguimos entrampados en el traspaso de terrenos. Esto es muy importante para poder garantizar el RS del Ministerio de Desarrollo Social, lo que permitiría poder optar al financiamiento para la construcción de este edificio”.

Calisto agregó que “nos hemos encontrado con varias dificultades técnicas en el Municipio, en el Ministerio de Bienes Nacionales y hoy tenemos la esperanza que con este nuevo Ministro podamos sacar adelante este proyecto de forma más expedita. Este retraso ha sido principalmente por la burocracia que ha estado instalada en el ministerio en Coyhaique, como también en la Municipalidad”.

“Este establecimiento cumple una labor fundamental para muchas familias cuyos hijos requieren una educación especial, una atención distinta. Es un proyecto muy esperado por la comunidad. Espero que tanto desde el Ministerio y en la Municipalidad se pongan la camiseta para sacar adelante este tema”, señaló.

El diputado Miguel Ángel Calisto sostuvo que “nosotros vamos a seguir insistiendo para concretar, en primer lugar, el traspaso de los terrenos, y luego conseguir el RS que nos permitirá optar al financiamiento. Lamentablemente por una excesiva burocracia este proyecto no ha avanzado”.

Según Santos Márquez, presidente del Centro de Padres de la Escuela España, “este es un proyecto emblemático a nivel latinoamericano, pero nos ha costado mucho, hemos encontrado una gran cantidad de trabas que aun no se han solucionado. Tenemos el compromiso del Ministro de Bienes Nacionales, pero hay otro nudo que depende del Municipio que no lo ha podido subsanar”.

Finalmente, el dirigente afirmó que “el colegio tiene dos terrenos, uno municipal y el otro de BBNN. Estuvimos cerca de un año haciendo trámites, y en diciembre nos dijeron que había que hacerlos de otra manera, por lo que significa un plazo de ocho meses más para la realización del papeleo. Tenemos también una traba con el plan de contingencia que depende directamente de la Municipalidad, y no lo han hecho. El Alcalde nos señaló que iban a contratar una persona especialmente para ver este tema, y aun no tenemos noticias. Esperemos que esto se solucione lo antes posible”.