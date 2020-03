Nuevas reacciones ante la segunda votación para aprobar o rechazar un acuerdo de zonas contiguas, son las que se conocen en las últimas horas. Esta vez, la dirigenta Lorena Picticar, quien asegura está unida otros nueve sindicatos y que están por la opción de aprobar el convenio, ya que, al ser negativo el resultado, aseguró que “sería nefasto para la economía del pueblo”.

Melinka.- “Tenemos claro que ha salido en los medios el señor Caniullan, hablando y dándose a conocer como representante de la pesca artesanal de la comuna de las Guaitecas. Entonces, nosotros queremos desmentir aquello, ya que él representa solo a un sindicato que es nómades austral y en esta comuna hasta ahora hay 11 sindicatos, de los cuales somos 10 los que no estamos apoyando su postura. Porque hoy todos sabemos que, negándose una posibilidad de zona contigua, sería nefasto para la economía del pueblo”, señaló Lorena Picticar, presidenta del sindicato Evenecer de Melinka.

La dirigenta critica también a los parlamentarios, quienes opinan de los temas pesqueros, pero ni siquiera han estado en Melinka, aseguró.

“Hicimos una reunión los dirigentes de los diez sindicatos, donde hicimos un comunicado señalando que estamos muy molestos con las autoridades regionales, sobre todo con los Diputados y Senadores, donde ellos salen hablando de la problemática de nuestra comuna, cuando ninguno de ellos han sido capaces de presentarse acá y enterarse de forma presencial, comunicarse con nosotros como dirigentes, incluso conmigo que yo soy Concejal de la Comisión de Pesca”.

Lorena Picticar, también criticó al dirigente de Aysén, Renato Flores, “lamento mucho que hoy salga este señor empapándose de un tema que no le corresponde, porque él trabaja en un tema demersal no debería estar hablando de los bentónicos. Mas encima le sumamos que, él jamás ha tenido una reunión con los diez dirigentes de los sindicatos y así mismo al señor Caniullan cuando lo hemos citado a reunión, donde hemos tenido que estar todos los dirigentes juntos, él no participa, se para y se va o simplemente no llega a las reuniones”.

La Segunda votación fue solicitada por diez sindicatos de Melinka, y según lo manifestado por la presidenta del sindicato “Evenecer”, el dirigente Daniel Caniullan, no estaría siendo claro si en realidad quiero o no cuidar el recurso, ya que asegura que él “está pidiendo platas de zonas contiguas, el remanente del 2018 y todo el 2019”, señaló Lorena Picticar.