Continúan las diferencias entre algunos dirigentes y sindicatos de la comuna de Guaitecas, respecto a la nueva votación que buscar continuar o rechazar con el acuerdo de zonas contiguas. Muy diferente a la opinión de total rechazo que ha mostrado el presidente del sindicato “nómades australes” se mostraron los sindicatos, Lafkenche, San Pedro, Guaitecas, Caleta Repollal, Ascensión, Mares del Sur, Evenecer, Repollal ll, Guaitecas ll, quienes han emitido una declaración pública que a la letra detalla.

Melinka.- “En relación a la declaración que permanentemente en distintos medios regionales los señores Canuillan, Flores y compañía hablando de nuestra comuna y el sector pesquero artesanal, no compartimos ninguna de las declaraciones que estos personajes manifiestan en nombre de nuestra comuna y menos a nombre de la pesca artesanal. Además, nos causa extrañeza que el diputado Alinco, la Diputada Leuquen y el Senador Sandoval se manifiesten sobre un sector y una comuna que jamás han venido a nuestro sector ni siquiera se han dado el tiempo de consultar sobre las necesidades de nuestro sector que hoy está pasando por un proceso critico en lo social, económico”, señala `parte del documento.

Además los dirigentes de la comuna de Guaitecas, agregan que, “a nosotros como sindicatos nos interesa llegar acuerdo con la décima región, porque eso significa trabajo y recursos para nuestra gente, además creemos que lo peor que nos puede suceder es que no haya zonas contiguas y así aumente la ilegalidad por la décima región porque con o sin zona contigua operaran igual”, afirman.

La declaración de diez sindicatos de Guaitecas, continua, “hoy estos señores dicen que quieren resguardar el recursos de la región pero igualmente Caniullan solicita aumentos de cota de erizo, suspensiones de inicio de veda biológica y aumento cuota estival, etc. Demostrando una inconsecuencia total entre lo que predica y lo que finalmente hace.

el señor Caniullan hoy a mentido reiteradas veces a su propia gente ofreciéndoles recursos económicos que no tiene, dice no queremos migajas, ni bonos menos platas de zonas contiguas pero en su petitorio solicita se le entregue dineros zonas contiguas 2018,2019 están plasmados firmado en un documento que entregaron al subsecretario de pesca”.

Este miércoles, se conocerá el resultado de la votación de los buzos mariscadores de la región de Aysén habilitados para decir si aprueban o rechazan un nuevo acuerdo de zonas contiguas.