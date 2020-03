Hasta el próximo 20 de marzo estarán abiertas las postulaciones para todas las organizaciones sociales público-privadas sin fines de lucro para proyectos de equipo comunitario, de implementación e infraestructura social.

Coyhaique.- Un llamado a todas las organizaciones sociales público-privadas de la región sin fines de lucro realizó la Intendente de Aysén, Geoconda Navarrete y la encargada del Fondo Social Presidente de la República, Marta Vejar, para que sean parte del proceso de postulación al Fondo del año 2020 que se inició el 20 de enero pasado y que se extenderá hasta el próximo viernes 20 de marzo en su modalidad de fondos desconcentrados.

Según explicó la representante del Presidente Sebastián Piñera en la región de Aysén, la idea de nuestro gobierno con este fondo es fomentar y fortalecer a las organizaciones sociales gracias a este financiamiento de proyectos de carácter social que contribuyen a apoyar y complementar las políticas de inversión social que hace de forma paralela el Estado.

Por lo mismo, la Intendente llamó a todas las organizaciones “a conocer el proceso de este año 2020, acercarse a la Intendencia Regional (plaza #485) en horario de oficina, donde serán apoyados en el proceso por nuestros profesionales y así podamos replicar lo ocurrido el 2019 donde pudimos beneficiar a más de 25 organizaciones entregado poco más de $27 millones”, señaló Geoconda Navarrete.

Por su parte, la encargada del fondo, Marta Vejar, reiteró que “hasta el día 20 de marzo está abierto el proceso para postular al Fondo Social Presidente de la República y llamamos a las organizaciones de adultos mayores, deportivos y asociaciones culturales a acercarse a la Intendencia Regional en horarios de oficina (08:30-13:00hrs y 14:30 a 17:30 hrs) para consultar cómo deben postular y tener claro los documentos que deben presentar”.

Con la finalidad de beneficiar a nuevas organizaciones, el presente proceso no contempla financiar a aquellas organizaciones beneficiadas el año 2019. Por esta razón, de existir postulaciones en la situación antes indicada, estas serán declaradas no válidas.

Líneas de Financiamiento

Tres líneas de financiamiento tendrán las organizaciones sociales sin fines de lucro este año 2020. Estas serán: Equipamiento comunitario, implementación comunitaria e infraestructura social.

Para lo relacionado a equipamiento comunitario, la idea es que cada organización presenten proyectos orientados a la adquisición de un bien mueble necesario para la realización de una actividad determinada; la durabilidad estimada de estos se encuentran en un rango superior al año de vida útil. Los montos a postular tendrán un mínimo de $300.000 y un máximo de $1.500.000.

La línea de financiamiento relacionada a la implementación comunitaria tiene como fin la adquisición de artículos, materiales y utensilios, necesarios para la realización de una actividad determinada; no tienen una vida útil prolongada, para contribuir al desarrollo organizacional, y a la cohesión social de los beneficiarios. Los montos a postular tendrán un mínimo de $300.000 y un máximo de $1.000.000.

La tercera y última línea, de infraestructura social y comunitaria, tiene dos modos de financiamiento. Una, para obras nuevas, incluyendo construcción de multicanchas y APR, el monto mínimo que se podrá solicitar es de $2.000.000 y con un máximo de $28.000.000 mientras que, la segunda línea de mejoramiento, reparación o ampliación de obras existentes se podrá solicitar un monto mínimo de $2.000.000 y un máximo de $15.000.000.

Para obtener mayor información puede acercarse a dependencia de la Intendencia Regional (Plaza #485) o bien pueden consultar dudas en el sitio web http://subinterior.gob.cl/departamento-de-accion-social/fondo-social-presidente-de-la-republica/.