Desde la concejalía ciudadana y regionalista, Ricardo Cantín fue enfático en que ha sido una situación advertida y reiteró que todo se debe transparentar.

Coyhaique.- Personal de la Policía de Investigaciones y Fiscalía allanó dependencias de la Municipalidad de Coyhaique para dar inicio a una investigación penal por eventuales irregularidades a raíz de un informe emitido por la Contraloría. Situación por la que manifestó su preocupación el concejal, Ricardo Cantin enfatizando que “el alcalde ha estado ausente de estos problemas y ha hecho caso omiso a que se transparente lo que está ocurriendo”.

Tras el allanamiento a las dependencias municipales, el concejal regionalista, Ricardo Cantin manifestó que “estoy sumamente preocupado por lo que está ocurriendo en el Municipio. Vemos que por orden judicial, la Policía de Investigaciones mientras nosotros estábamos en Comisión de Régimen Interno, nos enteramos que fueron requisados computadores de distintas oficinas, tales como, Administración, Secplac, Policía Local, Dirección Jurídica y Oficina de Partes, entre otras, por la denuncia que está plasmada en el informe 80 de la Contraloría que se nos hizo llegar hace un mes”.

“Es un tema sumamente delicado que está sucediendo y que vengo haciendo saber hace tiempo y por el que he emplazado al alcalde Huala a través de los medios y también el Concejo Municipal, de que esto se veía venir. Porque hasta ahora, el alcalde ha estado ausente de estos problemas y ha hecho caso omiso a que se transparente lo que está ocurriendo, si bien es cierto, como concejal tenemos un rol fiscalizador he hecho llegar cartas a la Contraloría, respecto de algunos asuntos que se están investigando y que van a seguir destapándose en el Municipio porque esto es la punta del Iceberg y ahí la Fiscalía deberá hacer su trabajo”, agregó el concejal regionalista e independiente.

En esa línea, el periodista, solidarizó con los funcionarios municipales que se han visto afectados en sus funciones por el retiro de sus equipos de trabajo. “Por otro lado, vemos al alcalde más preocupado de hacer su campaña política para ir a una re elección por un tercer periodo que de lo que está ocurriendo en el Municipio. Como concejal estoy con todos los funcionarios municipales que se han visto aproblemados porque se están llevando sus herramientas de trabajo y que se han visto pasados a llevar, sin que su jefe (el alcalde), les haya comunicado que es lo que está sucediendo. Espero de verdad y lo haré presente en el Concejo que el alcalde un paso al costado para poder aclarar todo, porque así no se puede gobernar una Municipalidad y haciendo campaña en forma personal, sin invitar a los concejales y levantando actos públicos donde no los hay”.

Finalmente, Ricardo Cantín reiteró la crítica ante la falta de consideración que se ha tenido los últimos meses en la gestión del municipio para con los concejales. “insisto, sin invitar a ningún concejal, ni informar a ningún concejal de las cosas que se están haciendo en el Municipio. Nos enteramos por la prensa de la Óptica Popular, nos enteramos por la prensa del Programa para el Adulto Mayor y así nos hemos ido enterando de actividades que se están haciendo a espaldas del Concejo Municipal y de sus propios funcionarios, entonces, esto no puede ser”, concluyó el edil.