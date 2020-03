El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz, destacó la reciente mantención que realizó la Unidad de Glaciología de la Dirección de Aguas en la región de Aysén a los equipos instalados en el Glaciar Exploradores, los que tienen como objeto poder conocer en diversos períodos de tiempo las variaciones en el espesor que tiene este glaciar, ubicado en el sector norte de Campo de Hielo Norte, en la comuna de Aysén.

“Como gobierno con la creación de la Unidad de Glaciología hemos abierto nuevas oportunidades a la investigación y al conocimiento, razón por la que estamos muy contentos de que nuestro equipo de la Dirección de Aguas regional pueda dar continuidad a su trabajo en el Glaciar Exploradores, uno de los atractivos más visitado por los turistas durante todo el año y que es necesario poder conocer más, para que la comunidad cuente con toda la información necesaria del Glaciar previa a su visita, considere medidas de seguridad acorde a la situación del Glaciar en ese momento y tome conciencia respecto a su valor no sólo por su belleza, sino también por su importancia como reserva de agua y área de investigación científica. Hoy a través de nuestro equipo de la Dirección Regional de Aguas hemos tomado contacto con la Universidad de Huddersfield de Inglaterra (Departament of Biological and Geographical Sciences), que nos ha proporcionado información base para generar un nuevo catastro de lagunas periglaciares y con la Universidad de Lausanne de Suiza, con quien ya tenemos como vínculo a un alumno de doctorado memorista que se encuentra trabajando con nosotros, en hacer un levantamiento con drones de alta resolución en el Glaciar Exploradores, lo que nos permitirá ir ampliando la investigación y estudios referentes a este Glaciar”, destacó el SEREMI del MOP.

En Chile existen varios Glaciares que son monitoreados y en la región de Aysén uno de ellos es el Glaciar Exploradores. “Este estudio nos permite contar con registros en la parte alta, a través de una estación meteorológica que tenemos ubicada en el plató de Campo de Hielo Norte, una estación meteorológicas ubicada en la parte baja del Glaciar Exploradores y una estación fluviométrica ubicada en la descarga del Glaciar la que mide el caudal efluente de este sistema glaciar, lo anterior complementado con la medición de las variaciones del espesor del Glaciar, mediante la mantención de balizas en el frente vertical del Glaciar. Esta última medición fue realizada por el equipo de la Unidad de Glaciología de la DGA, quienes viajaron hasta el Glaciar Exploradores con el objetivo de efectuar en la parte frontal de este Glaciar cinco perforaciones en el hielo, en secciones verticales con una profundidad de 12 m cada una, a fin de instalar balizas y con ello medir la profundidad del hielo. A medida que el glaciar va perdiendo espesor estas balizas se van desprendiendo y eso nos permite ir midiendo las variaciones en el espesor/grosor del frente vertical del hielo en el tiempo. Trabajaron un día en la instalación de estas Balizas con apoyo de los Guardaparques de CONAF quienes periódicamente registran las mediciones de las balizas, información que contribuye para la realización de estudios de balance anual sobre este Glaciar, accionar que como gobierno nos tiene muy conformes porque hemos podido efectuar todo el proceso con buenos resultados”, señaló el Director de Aguas del MOP en la región de Aysén (DGA), Elías Fernández Niño.

El Glaciar Exploradores en los últimos años ha sido sujeto de eventos GLOFs, uno proveniente del valle chileno y otro proveniente de la laguna Triángulo y ambos han generado descargas abruptas agua abajo –específicamente el originado en la laguna Triángulo ocurrido en abril del año 2018- generó inundaciones aguas abajo, poniendo en riesgo infraestructura pública ubicada en el Valle Exploradores, por lo tanto “siempre es importante continuar investigando para avanzar en el conocimiento del Glaciar y poder prevenir los efectos de este tipo de descargas abruptas, que tienen relación directa con el cambio climático. El retroceso acelerado de los Glaciares ha generado en la periferia de Campo de Hielo Norte, la creación de nuevas lagunas periglaciares, por lo que iniciaremos el trabajo para catastrarlas”, indicó el Jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección de Aguas del MOP en la región de Aysén, Jorge O´Kuinghttons.

El Glaciar Exploradores es uno de los más caminados de Chile hoy día, por lo tanto “la gente que accede al él tiene una serie de dudas que es importante que los Guardaparques puedan ir resolviendo, por eso es relevante lo que estamos haciendo como Dirección de Aguas que es relacionar a los Guardaparques con los registros de los glaciares y de esta forma, ir dando a conocer a la comunidad las variaciones, las condiciones climáticas, la situación del Glaciar que presentaba algunos años atrás y lo que se proyecta para el futuro, porque esta es una mejor forma de explicar y entregar información al ámbito turístico y dar contenido a las visitas turísticas que se realizan a este sector, así como también para que los turistas puedan contar con información que les permita tomar medidas de precaución en su visita, junto con tener presente que los Glaciares son recursos que estamos conservando. Este trabajo que estamos haciendo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera es bastante relevante considerando que en época alta ingresan alrededor de cien personas diariamente a este Glaciar, siendo uno de los Glaciares más frecuentados de Chile”, concluyó el Director de Aguas del MOP en la región de Aysén.