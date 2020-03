Luego que Coyhaique fuera nombrado nuevamente la ciudad más contaminada de Sudamérica según el informe Mundial de Calidad del Aire 2019 de IQAir AirVisual, el diputado Miguel Ángel Calisto presentó un proyecto de resolución en el cual pide eliminar el requisito de regulación de vivienda para poder optar a los subsidios térmicos del Plan de Descontaminación Atmosférica.

Valparaiso.- Según el diputado Calisto, “lamentablemente nos enteramos de este nuevo ranking que sitúa a Coyhaique como la más contaminada de Sudamérica, con la peor calidad de mundo. Esto claramente no nos enorgullece y es algo que no tiene que preocupar. Por eso reitero y hago un llamado antes que comience el invierno a las autoridades del gobierno y a los actores políticos regionales, que no pongamos la camiseta juntos para desburocratizar el plan de descontaminación”.

“Creo que las propuestas del plan son positivas, pero el problema es la burocracia en la implementación. Por estos motivos presenté este proyecto de resolución donde pedimos que se elimine el requisito de regularización de vivienda para optar a los subsidios térmicos del PDA”, indicó el legislador.

El parlamentario agregó que “los cupos para estos beneficios están, son cerca de 7 mil que tenemos a disposición, pero la gente no los puede usar por diversas trabas, como no tener las casas regularizadas, o por no tener el dinero suficiente para el copago, en el caso de las casas más grandes”.

“Yo le pedí directamente a la ministra de Medio Ambiente y al ministro de Vivienda, que se elimine el requisito de regularización de los viviendas, lo que nos permitiría automáticamente saltarnos un paso e ir directamente a la aplicación del beneficio. Estamos hablando de muchas casas que son antiguas, que están en buenas condiciones pero fueron autoconstruidas, sin cumplir con la normativa”, afirmó.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “le pregunto al Gobierno cual es el objetivo, ¿regularizar las casas o aislarlas térmicamente para que se contamine menos? Por estos motivos presentamos este proyecto de resolución, para hacer un llamado a las autoridades de gobierno para avanzar en la desburocratización de este beneficio.