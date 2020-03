Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la promulgación de la denominada ley “Chao Dicom”, iniciativa que tiene como fin impedir que la morosidad en el cumplimiento de deudas educativas pueda constituir un punto negativo en los antecedentes comerciales o financieros de una persona.

Valparaiso.- El proyecto fue aprobado a fines de enero por la Cámara de Diputados, pero sólo hace algunos días fue promulgado por La Moneda. La norma aprobada establece que, tal como no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con aquellas con instituciones de educación superior.

Según el diputado Calisto, “acá estamos haciendo justicia, porque miles de jóvenes luego de terminar sus estudios aparecían en este boletín comercial por sus deudas educacionales, las que muchas veces se demoran años en pagar. Esto hacía que no pudieran postular a otros créditos bancarios o incluso les afectaba a nivel laboral”.

El legislador agregó que “este proyecto establece que no se podrán publicar antecedentes con relación a deudas universitarias, ya sea contraídas vía Fondo Solidario o con instituciones bancarias vía CAE. Estamos terminando con este verdadero flagelo que significaban las deudas universitarios para los jóvenes recién egresados”.

Finalmente, el legislador DC indicó que “nuestro compromiso será siempre con la educación de calidad y con dignificar la vida de muchos jóvenes que se veían con las manos atadas no sólo por tener estas deudas, sino también por su publicación en estos informes comerciales, lo que les generaba una serie de problemas”.