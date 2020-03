Declaración de la autoridad de salud, surgen tras denuncia de la empresa que construye el Hospital de Cochrane ante la Contraloría y cuestionamientos de los Consejeros Campos y Abello.

Coyhaique.- Lejos de polemizar sino más bien con la finalidad de reiterar la postura del Servicio de Salud Aysén de evidenciar todos los procesos en los estados de avances y retrasos de la construcción del Hospital de Cochrane, la Directora del Servicio de Salud Aysén, Rina Cares, tras la denuncia ante contraloría de la Empresa Besalco S.A por supuestas irregularidades cometidas por la institución en el contexto de la ejecución de la obra reposición hospital de Cochrane, que se ejecuta con fondos del Gobierno Regional de Aysén y luego de las declaraciones de los Consejeros de la provincia Capitán Prat, en la prensa local, acusando problemas de administración, indicó que se ha actuado en total transparencia, y velando por el buen uso de los fondos públicos.

“Los imprevistos en la construcción de un hospital, que no es una construcción cualquiera, son un riesgo permanente, que por supuesto no nos tiene para nada contentos. Yo entiendo que los Consejeros de la provincia en su rol fiscalizador, están haciendo su trabajo; lo que no puedo compartir es que lo hagan a través de la prensa, pues esto puede crear un clima hostil que no queremos. La intención de esta Directora siempre ha sido la de mantener informadas no solo a las autoridades de todos nuestros proyectos, sino que también a la población regional, a los habitantes de Cochrane y a nuestros propios trabajadores del Hospital, por lo cual solo les sé decir, que hemos actuado en total transparencia y velando por el buen uso de los fondos públicos, por ello nos hemos reunido en varias ocasiones con todas las autoridades que lo han solicitado, así también con la comunidad y los propios trabajadores del Hospital”, indicó la autoridad.

“La empresa constructora, ha tomado un camino que no vamos a cuestionar, pues está en su legítimo derecho, así como también nuestra institución, en velar por que se cumpla el proyecto y se revierta por parte de BESALTO S.A, el problema suscitado con la instalación de equipamiento de climatización, que adquirieron e instalaron no ajustándose al diseño original establecido en el proyecto, que claramente nos ha impedido poner en marcha este nuevo establecimiento, pues si ponemos en funcionamiento el recinto en el estado actual, al poco tiempo de entrar en uso, el sistema podría colapsar y es que la gente, es decir nuestros usuarios de salud, que viven en la provincia , merecen ser atendidos en un hospital de calidad y que siempre funcione con todas sus capacidades a ful, así nos lo han pedido, así lo entregaremos”, puntualizó Rina cares.

Finalmente, la autoridad de la Red Asistencial recalcó que “La postura que la institución ha adoptado, no es una tincada u ocurrencia de esta Directora, es la resultante de un informe que se solicitó a una entidad consultora externa, tal como lo posibilitan las bases del contrato licitatorio, pues en estos casos, debemos apegarnos al reglamento. Ahora debemos esperar el pronunciamiento de la entidad contralora del estado,”. Concluyó Rina Cares.