Parlamentario señaló que así como se instaló el tema de la industria salmonera y su vínculo con la región, también hay que avanzar en el sector artesanal.

Aysen.- Un llamado a potenciar de mejor manera la actividad pesquera artesanal en nuestra región, realizó el senador David Sandoval.

El parlamentario señaló que tal como se instaló el tema de la industria del salmón y su vinculación con la comundiad regional, a través de un Protocolo Productivo que está en plena marcha, también se debe buscar la forma de que la pesca artesanal tenga una mirada distinta en su forma de desarrollarse. “Por qué no hemos sido capaces, a pesar de la vastedad de recursos y oportunidad que ofrece nuestro litoral, de construir una estrategia que le dé a los pescadores artesanales un desarrollo que no solamente sea de subsistencia, sino que también genere externalidades”, afirmó.

En ese contexto, Sandoval indicó que hay ejemplos de iniciativas que precisamente buscan mejorar su actividad, entre ellas, la de Néstor Miller, representante legal de la Sociedad de Pescadores Artesanales de la región de Aysén, quien junto a un grupo de pescadores, comenzó a desarrollar en 2018 un proyecto de cosecha del erizo, dentro de algunas áreas de manejo del litoral aysenino, cosechando alrededor de 210 toneladas de dicho recurso durante el mencionado año. “Quiero destacar el trabajo de Néstor Miller, que está realizando un interesante trabajo vinculando a las universidades, los servicios públicos, en un programa que también dé sustentabilidad. Y junto con eso, hay cuántos pescadores artesanales en el litoral de Aysén, que siempre han vivido con esta especie de incertidumbre, si se están o no desarrollando”, puntualizó.

Dicha iniciativa además, permitió que los productos extraídos fueran procesados en la región durante 2019, permitiendo dar empleo a cerca de 80 personas, entre abril y octubre del año pasado, tiempo en el que se capturaron más de 400 toneladas. “La vastedad de recursos y oportunidades que ofrece nuestro litoral debe motivar a todos los entes técnicos y públicos de nuestra región, y por qué no a las universidades e institutos, a ser un aporte para en definitiva darle sustento a la actividad pesquera artesanal”, agregó Sandoval.

El proyecto citado ahora busca potenciarse, apuntando a un repoblamiento del erizo en las áreas de manejo, lo que también va acompañado con el tema del cultivo y repoblamiento de algas en dichas áreas y el sistema de vigilancia, todo lo cual será presentado a fines de mes al Gobierno Regional. “Son oportunidades que tenemos que desarrollar y aquí tenemos una gran responsabilidad todos los actores públicos y con ejemplos como el de Néstor Miller, y otros tantos emprendedores, no me cabe la menor duda que puede haber una gran oportunidad para el desarrollo de todo el litoral aisenino”, subrayó el senador Sandoval.

Y esto, pues a juicio del legislador, son muchas las personas vinculadas a la pesca artesanal en la región y, por lo tanto, la idea es que se desarrollen de tal modo, que se dé sustentabilidad a su actividad, mejorando sus entornos urbanos, lograr el saneamiento de propiedad, etc. “Aquí tenemos que hacer los esfuerzos para lograr que los pescadores tengan una actividad con sustento, pero que también se incorporen más activamente en el desarrollo económico de toda la región”, concluyó.

Finalmente, el dirigente néstor Miller destacó el apoyo que ha tenido de distintos actores públicos, durante este tiempo para llevar adelante esta instancia, especialmente la Corfo regional, así como el senador Sandoval. “Hay que recalcar la cooperación que hemos tenido del senador Sandoval”, dijo.