El Partido Por la Democracia (PPD) pide aprobar la nueva constitución donde se indique en ella explícitamente que la educación debe ser sin fines de lucro para aquellos establecimientos que reciban apoyo del Estado.

Coyhaique.- Producto de los conocidos casos nacionales y regionales de mal uso de los subsidios otorgados por el estado a establecimiento que inflan sus gastos operacionales básicos como el arriendo y generan empresas inmobiliarias que cuyos directorios son parte del establecimiento¬ educacional y arriendan el inmueble, produciendo ganancias importantes y obviando el principio de moralidad que se debe sostener el buen uso de los recursos públicos entregados vía subsidio.

La actual Constitución producen ¬libertades para las empresas, acentuando el principio del que puede pagar es libre de hacer lo que quiera, no generando derechos, sino libertades. De esta forma, la actual Constitución¬ en sus capítulos de derechos y deberes, es muy acotado en relación con la educación.

Para el vicepresidente del PPD Horacio Velásquez índico que: ¨solo se menciona claras inclinaciones a favor del individualismo por sobre los principios de solidaridad, cooperación y colaboración social y la clara voluntad de limitar el estado, dando mayor importancia al mercado. En su artículo N° 11 dice relación a la libertad de enseñanza incluye el ¨derechos de abrir, organizar y mantener establecimiento educacionales. Que no tienen otras limitaciones que la impuesta por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional, esto ha producido que colegios reciben subsidios del estado por alumnos matriculados, hay malas prácticas donde se crean inmobiliarias con parte del directorio de los colegios y arriendan las infraestructuras a los establecimientos educacionales, aumentando los gastos generales. Por eso llamamos aprobar la nueva constitución que la educación sea consagrado un derecho con las características de ¬ ser de calidad, gratuita, pública, universal, laica y sin fines de lucro.¬¬¬¨.

Además se indicó que en el segundo Gobierno de la presidente Bachelet se implementó reformas estructurales relacionadas a la educación comenzando con el fin al lucro, que toca este tema como eje central, cuyo objetivo era ser más eficientes en el gasto público destinado a educación y que los beneficios lleguen directo a los alumnos.

El Partido Por la Democracia, una vez lanzado la campaña territorial YO Apruebo la Nueva Constitución, llamó a aprovechar la oportunidad de ordenar lo existente y dar cabida aquellos sectores y voces que nunca antes habían sido escuchados, este gobierno debe escuchar de forma más profunda a la ciudadanía, sobre el abuso del sistema y los altos costos de la vida. ¬En el informe ejecutivo de proceso constituyente del 2017 manifestó que 96% la ciudadanía percibe a la educación como un tema relevante.

El vicepresidente del PPD Horacio Velásquez indicó que ¨Le pedimos a la Intendente que hable con todas las organización sociales, el proceso constituyentes para la nueva constitución es un periodo de casi dos años que nos va obligar a conversar sobre el Chile que queremos y el diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que uno, debe dejar de ir cada 10% de avance al terminal de buses, cuyo proyecto en un principio no apoyo y dedicarse a construir una región en común con todos¨.