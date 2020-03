Este 11 de marzo se cumplieron dos años del Gobierno de Sebastián Piñera y el Partido Comunista evaluó la administración de centro derecha, “como pésima”.

Coyhaique.- El Partido Comunista Aysén, se refirió a los dos años de Gobierno de Sebastián Piñera, que para la tienda de izquierda ha significado un momento de inflexión en el Chile actual, por el levantamiento popular que cumple cinco meses, pero que ha obtenido nula respuesta por parte de la administración gobernante, en términos de responder las demandas ciudadanas.

Desde el PC sienten que “el Gobierno no tiene nada que celebrar, con un 6% de aprobación queda de manifiesto que estos dos años han sido pésimos, donde la población no sólo ha sufrido un mal Gobierno, sino que ha sido reprimida contra las justas demandas que se han impulsado para cambiar las condiciones sociales”, señaló el secretario orgánico del PC Aysén, Fernando Miranda.

Insistió en que Piñera no logra empatizar con las demandas ciudadanas, sino que “sigue enviando más leyes represoras. Estos dos años han dejado la imagen de un país represor, como un país que sufre las consecuencias de un mal Gobierno de derecha, de un empresario que pretendió a través de leyes de orden público, detener las justas demandas de los chilenos y chilenas”, enfatizó.

Mientras tanto en todo Chile este miércoles se manifestarán distintas organizaciones bajo el lema “Renuncia Piñera” y “No hay nada que celebrar”, además de cacerolazos a partir de las 20:30 horas.

“No ha entendido el momento histórico en el que se encuentra. Los movimientos sociales responden a 30 años de espera, que esta democracia amparada en la Constitución de Pinochet permitiera cambios sociales. Piñera no entendió que debe acoger las demandas sociales, impulsando leyes que vayan en beneficio de la sociedad y no sólo represoras, pero este gobierno tozudo y empresarial y con el resguardo con las fuerzas públicas, no ha entendido que se requiere un cambio en las condiciones básicas para todos los chilenos”, concluyó Fernando Miranda.