La senadora Ximena Ordenes reiteró la necesidad de que exista una rebaja en las tarifas de los servicios sanitarios de la Región de Aysén, debido a que resulta “paradójico” que en la zona con mayores reservas de agua se tenga la tarifa más alta del país.

Aysen.- En el contexto del cambio de mando en la presidencia de la Comisión de Obras Públicas -que encabezó durante el 2019 hasta el 11 de marzo del 2020- la senadora Ordenes aseguró que “una de las principales preocupaciones de los aiseninos y aiseninas es el costo de los servicios básicos. Y en esa área, nos preocupa profundamente el costo que tiene el metro cúbico de agua en la Región de Aysén”.

Ordenes recordó que esta preocupación no es nueva, y que se la planteó al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, durante una reunión que sostuvieron el día 7 de Noviembre para abordar el costo de los servicios básicos en la Región de Aysén, que alcanzan valores por sobre el costo promedio que se registra en Chile.

La senadora puntualizó que la tarifa de agua en la Región de Aysén es de US$ 3,1 por metro cúbico de agua, cifra es más del doble del promedio nacional, incluso, superando el costo que registran otras regiones con menos disponibilidad hídrica.

“La tarifa (en la Región de Aysén) es más alta que en regiones donde hay déficit hídrico y están enfrentando procesos de sequía significativa. Hace pocos días, nos enteramos que la empresa sanitaria de la Región de Antofagasta llegó a un acuerdo con la superintendencia de Servicios sanitarios manteniendo congelada la actual tarifa”, indicó la parlamentaria.

Ordenes explicó que aplicar la figura de congelamiento de la tarifa como Antofagasta no es lo que se necesita en la Región de Aysén sino, más bien, la figura de la rebaja, dado el sobreprecio del metro cúbico de agua que han pagado los consumidores durante más de una década.

“Esta misma situación ha ocurrido en Aysén durante 15 años, y lo que queremos es que, efectivamente, a partir del año 2020, se realicen los ejercicios de ajustes tarifarios necesarios que permitan que los aiseninos y aiseninas conozcan una rebaja en el metro cúbico de agua”, aclaró.

Agregó que “no podemos tener el agua más cara de Chile, y además enfrentamos la paradoja de ser la Región con mayores reservas de agua, donde la tarifa es la más alta del país, y donde la empresa sanitaria tiene la mayor rentabilidad sobre patrimonio en relación a otras empresas de este rubro”.