Mediante un concurso público convocado en julio de 2019 se entregaron 60 inscripciones de taxis básicos para la capital regional de Aysén. En este mismo proceso se entregaron 5 cupos para Chile Chico, y uno para Puerto Aguirre, Melinka, Villa Mañihuales, Puyuhuapi y La Junta.

Coyhaique.- En un acto desarrollado en el Mirador Parque Río Simpson, se dio inicio formal a los servicios de transporte de 60 nuevos taxis básicos para la ciudad de Coyhaique. La actividad dirigida por la Intendente Geoconda Navarrete y el SeremiTT Fabián Rojas, contó con la presencia del Gobernador Pablo Galilea, Seremi de Economía Carlos Pacheco y Director de Tránsito (S) de la Municipalidad de Coyhaique Patricio Valenzuela, además de los propietarios de taxis básicos que se integran al rubro.

La iniciativa de implementar nuevas inscripciones de Coyhaique se gestó a comienzos del 2018, momento en el que agrupaciones de choferes que trabajaban informalmente en medios de transporte levantaron su necesidad a las autoridades. Estas gestiones tuvieron como resultado la convocatoria a concurso para implementar nuevos taxis básicos en la región: 60 para Coyhaique, 5 para Chile Chico, y uno para Puerto Aguirre, Melinka, Villa Mañihuales, Puyuhuapi y La Junta, respectivamente. De esta forma, junto con responder a la necesidad de mejorar el transporte urbano, el proceso también tuvo el objetivo de combatir la ilegalidad y fomentar el empleo.

“En el caso de Coyhaique nos permitió regularizar un número importante de personas que se dedicaba el transporte informal, lo que conlleva seguridad y tranquilidad para que los usuarios. Relevar el trabajo que ha hecho el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con los gremios y directivos ya que los dirigentes fueron una pieza fundamental para sacar adelante este programa. Sin duda también hay un esfuerzo de cada uno de los beneficiarios porque son ellos quienes colocan la máquina, pero un vehículo sin un cupo no sirve de nada, por eso hoy estamos entregando formalmente a la ciudadanía está flota de 60 taxis que también son 60 oportunidades de trabajo para familias ayseninas”, afirmó la primera autoridad regional.

En un escenario donde el parque para taxis básicos estaba cerrado desde el año 1998, el titular de Transportes también destacó que esta medida se logró gracias a la gestión de diversas entidades que hicieron posible que se concretara este concurso. “Durante años los transportistas informales trabajaron para regularizar su situación, años de conversaciones y de puertas cerradas. Por ello quiero agradecer la voluntad política no solamente del Gobierno sino que también de los distintos actores políticos que permitieron que este concurso se hiciera. Las agrupaciones de taxistas, el Gobernador de Coyhaique, la Intendente, el Diputado René Alinco, la Ministra Gloria Hutt y el Subsecretario de Transportes José Luis Domínguez. No es fácil abrir un parque automotriz de taxis en ciudades tan pequeñas, como Coyhaique, pero había una necesidad de mejorar las condiciones del transporte”.

La autoridad sectorial de transportes agregó que paralelamente también se está trabajando en compromisos como nuevas inscripciones para taxis colectivos, hibridos o eléctricos, taxis de turismo para el Aeropuerto, y un proyecto para buses de transporte público que recorra la periferia de Coyhaique.

El trabajo en medios de transporte no formales, para muchos de los beneficiados era su única fuente de empleo. Algunos de ellos trabajaban como choferes de taxis básicos por lo que les correspondía pagar una cuota para poder tener ingresos. Con la apertura de las inscripciones, estas personas tendrán mayor autonomía y tranquilidad, para ellos y sus usuarios.

La presidenta del sindicato de Trabajadores Independientes del Volante, María Angélica Vidal, describió sus impresiones ante esta oportunidad. “Este es como un premio que me dieron, porque la mayoría llevaba 16 años ilegales, como yo. Si bien no gané la inscripción, soy ganadora de todo esto que hay acá. Doy gracias al Ministerio de Transportes ya que desde el día que se hizo la primera reunión con el seremi, el Gobernador y la Intendenta, todos nos acogieron muy bien. Así que estoy feliz de ver a mis colegas trabajando”.

Gladys Ruiz, trabajó años como chofer en la ilegalidad y hoy finalmente pudo regularizar su situación. “Gracias al sindicato, al Ministerio de Transportes por la gestión y por la posibilidad de trabajo, ya no somos informales, no tenemos que andar arrancando y podemos trabajar tranquilos. Ojalá se abran nuevos cupos para la gente que quedó fuera. Nosotros esperamos entregar un buen servicio”, concluyó.