Aysen.- Un rico desayuno con la familia de la señora Elena Barrientos, en la capital regional, dio el marco perfecto para que este miércoles el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Diego Silva, anunciara públicamente la apertura de las postulaciones al subsidio de arriendo para los adultos mayores.

Como un claro testimonio del apoyo que ha significado este beneficio para ella, como adulta mayor, la Señora Elena, afirmó su proceso de postulación fue expedito y valoró la ayuda que hoy le permite vivir tranquila y disfrutar de sus actividades y de su familia. “Este subsidio me ha servido mucho, ha sido un tremendo apoyo para mí, tanto económicamente como también porque me he sentido mucho mejor, más útil también para poder ayudar a otras personas. Por eso lo recomendaría para otros adultos mayores, ya que además no fue complicado acceder a él, las personas que nos atendieron lo hicieron muy bien y estoy muy agradecida por eso”, indicó.

De igual forma el Seremi de Vivienda, Diego Silva, destacó la posibilidad de compartir con Elena y su familia, ya que son los testimonios de la misma gente la mejor forma de mostrar e incentivar para que otros puedan acceder a este y otros beneficios que está impulsando el Gobierno. “Estuvimos conversando de cómo fue el proceso de la postulación, de cómo ha sido la experiencia, del subsidio, del copago, así que estamos contentos porque este subsidio tiene para ellos algunas excepciones, como el no tener el ahorro acreditado en la libreta para la vivienda ni la necesidad de acreditar un núcleo familiar, pensando en que los adultos mayores hoy día muchos están solos. Así que el Gobierno está comprometido a seguir apoyándolos, a la clase media y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estoy muy agradecido porque la experiencia nos sirve para motivar a otros adultos mayores a que se acerquen a nuestras oficinas y postulen a este subsidio que va a estar abierto hasta el mes de mayo”, precisó.

Agregó el Seremi que ante cualquier duda o consulta los interesados se pueden acercar a las oficinas del Serviu en Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane, llamar por teléfono o acceder a la página web www.minvu.cl.

Requisitos

Entre los requisitos para postular al llamado del subsidio de arriendo para el adulto mayor destacan:

• Ser adulto mayor, tener más de 60 años al momento de postular, o cumplirlos durante este año calendario (nacidos hasta el año 1960 inclusive).

• Pertenecer al 70% de la población más vulnerable, de acuerdo a la calificación socioeconómica vigente.

• Acreditar un ingreso mínimo de 3,8UF ($108.182), equivalente a la pensión asistencial vigente al 2019, como base para acreditar ingresos y cálculo del copago.

• No se debe contar con ahorro mínimo.

• Se puede postular con o sin núcleo familiar.